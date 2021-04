Le label de Van Halen voulait que le groupe change de nom après avoir remplacé David Lee Roth par Sammy Hagar

Ex-VAN HALEN bassiste Michael Anthony a été interviewé pour un épisode récent de «Steve Gorman Rocks!, une Westwood One programme de cinq heures en soirée pour les stations de rock classique, animé par l’ancien batteur et membre fondateur de LES CROWES NOIRES.

Racontant la première fois qu’il s’est rencontré Sammy Hagar avant que le chanteur ne rejoigne VAN HALEN en remplacement de David Lee Roth en 1985, Anthony dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’avais visiblement vu Sammy jouer plusieurs fois. Je n’ai jamais vraiment prêté trop d’attention. Ouais, ses affaires [was] génial. j’ai aimé le MONTROSE truc. De toute évidence, il avait ses trucs en solo. Mais la première fois que je l’ai rencontré, j’étais en studio à Edde [Van Halen, VAN HALEN guitarist] maison, la 5150 studio, et Sammy, Je suppose, était en pause. Il avait coupé tous ses cheveux. Et il entre dans le studio. J’étais assis là dans le studio, et il entre. Et je dis: ‘Ce n’est pas Sammy Hagar. C’est le gars aux cheveux longs. Et nous sommes instantanément devenus amis. “

A demandé combien de temps cela a pris pour lui et les autres membres de VAN HALEN se rendre compte que Agar allait être le nouveau chanteur du groupe, Anthony a déclaré: “Nous avons joué probablement pendant environ 10 minutes maximum, et nous savions qu’il se passait quelque chose. Nous avions quelques chansons qui finiraient sur le «5150» enregistrer; Je pense qu’ils étaient ‘Assez bien’ et… Il y en avait un autre; il y en avait quelques-uns qui étaient à peu près écrits. Et nous l’avons joué pour lui, et nous avons dit: ‘Chantez simplement. Chante juste quelque chose. Et il y avait des morceaux qu’il a réellement chantés qui ont fini – et je ne plaisante pas – sur l’album. La chimie était juste telle, comme “Wow!” “

Selon Anthony, tout le monde n’a pas été instantanément convaincu de l’idée Agar remplacer Roth à VAN HALEN. “Nous avions tout le monde – [our record label] Frères Warner, notre direction, nos avocats – en disant: «Oh mon Dieu. David Lee Rothest parti. Ils pensaient que c’était une identité si forte », a-t-il dit.Frères Warner voulait que nous changions le nom du groupe. Je me souviens d’Eddie et Alex [Van Halen, VAN HALEN drummer], nous étions à Frères Warner, et ils criaient, disant: «Hé, hé, c’est notre nom de famille. Ce sont nos carrières. Et nous sommes VAN HALEN. ‘”

Agar a enregistré quatre albums studio avec VAN HALEN – «5150», “OU812”, “Pour la connaissance charnelle illégale” et “Équilibre” – qui ont tous dépassé le graphique américain.

Dans une interview de 2020 avec Rock classique ultime, VAN HALENproducteur de longue date Ted Templeman a admis qu’il avait également initialement des réserves sur Agar rejoindre le groupe. «Je voulais qu’ils changent de nom», a-t-il déclaré. “Quand je me suis assis pour la première fois avec Sammy et son manager, j’ai dit: ‘Appelle ça autre chose si tu vas être dans le groupe. Ce n’est juste pas VAN HALEN sans pour autant Dave tome.'”

Agar, Alex, Eddie et Anthony s’est associé pour la dernière fois en 2004 pour une tournée estivale aux États-Unis. En échange de votre participation à la tournée, Anthony aurait dû accepter de prendre une réduction de salaire et de renoncer à ses droits sur le nom et le logo du groupe.

Au début de 2019, des rumeurs couraient selon lesquelles la gamme classique de VAN HALEN se réunirait pour la première fois depuis 1984. Il a depuis été révélé qu’un revers sanitaire impliquant Eddie était responsable de la non-réalisation de la tournée.

Eddie est décédé en octobre dernier à l’hôpital St. John’s de Santa Monica, en Californie.

L’iconique VAN HALEN axeman est décédé des suites d’un cancer, a confirmé son fils.



