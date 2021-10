Le label derrière BTS annonce une audition mondiale, prêt à être la prochaine star de la K-pop ? – Le Soleil du Mexique

Si vous êtes fan de Bts Et vous aimeriez faire partie d’un groupe comme eux, cela pourrait être votre chance car le label de musique derrière les célèbres chanteurs de K-pop, a annoncé aujourd’hui un appel pour former un nouveau boys band.

Big Hit Music a rapporté dans une déclaration que l’appel est pour une audition mondiale pour former un nouveau groupe masculin, mais que faut-il pour faire partie des auditions ?

Conditions pour auditionner

-Tout homme né après 2002 peut postuler à partir d’aujourd’hui jusqu’au 20 décembre prochain, peu importe où vous vivez ou où vous êtes né, a rapporté la société aujourd’hui.

–Toute personne souhaitant participer doit soumettre une vidéo d’au moins une minute dans laquelle elle apparaît en train de chanter, de rapper ou de danser accompagné d’une photo frontale sans filtres vers la page web créée pour l’audition : bighitaudition.com.

-Vous pouvez également envoyer de la musique que l’on a produite dans un fichier audio accompagné de la photo de face susmentionnée, car Big Hit est également à la recherche de personnes pour travailler dans les coulisses du nouveau groupe.

-Lors de l’envoi des fichiers, vous devez remplir un formulaire dans lequel les coordonnées sont demandées, nom, lieu et date de naissance, l’adresse du lieu de résidence ou la taille.

Big Hit, le géant de la K-pop

La célèbre agence de talents Big Hit a été fondée en tant que petite entreprise en 2005, sans que personne ne puisse imaginer qu’en quelques années elle deviendrait la plus grande entreprise au monde de la K-Pop.

Son grand développement a réussi à surpasser ceux qui étaient considérés comme les trois anciens géants du secteur : SM Entertainment, JYP Entertainment et YG Entertainment.

C’est à la formation et au lancement de BTS au début de cette décennie, que l’agence a réussi à se positionner pour occuper désormais la première place en termes d’agences de talents, où des groupes tels que des groupes sont également devenus célèbres. Tomorrow X Together et le soliste Lee Hyun.

