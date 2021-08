Le label indépendant Curve embauche trois vétérans Sega

Le label britannique de jeux indépendants Curve Digital a embauché quatre nouvelles recrues, dont trois vétérans du fabricant de Sonic Sega.

L’entreprise a choisi Ranj Vekaria en tant que directeur créatif (photo, en haut à droite). Auparavant, elle a passé 13 ans chez Sega en tant que responsable de la création, gérant le marketing et les guides de style pour certaines des plus grandes IP de l’entreprise. Un collègue vétérinaire de Sega, Rich Earl (photo, en haut à droite) a été embauché en tant que directeur marketing principal, ayant également travaillé auparavant chez Bossa Studios, Capcom et TT Games Publishing.

Le dernier vétérinaire de Sega est Bobby Wertheim (photo, en bas à droite), qui a été nommé vice-président des partenariats. Avant cela, il était directeur du contenu chez Sonic et a également travaillé chez PlayStation Europe.

La quatrième embauche de Curve est Jay Shin (photo, en bas à droite), qui entre en fonction en tant que directeur du développement commercial. Shin est actuellement conférencier à l’Université de West London ainsi que directeur et co-fondateur du studio indépendant Arrogant Pixel.

« Je suis extrêmement heureux d’accueillir Ranj, Rich, Bobby et Jay chez Curve Digital », a déclaré le PDG de Curve, John Clark. «Je connais de première main l’impact que Ranj, Rich et Bobby auront d’avoir travaillé avec eux auparavant, et c’est formidable de pouvoir ajouter Jay à l’équipe. 2021 a été forte avec des titres tels que The Ascent et Lawn Mowing Simulator, et je suis ravi de continuer à rassembler une équipe aussi solide chez Curve alors que nous nous préparons à poursuivre notre croissance. »

Il s’agit de la dernière vague d’embauches de haut niveau que Curve Digital a effectuées. Clark, lui-même également un vétéran de Sega, a rejoint le label indépendant en tant que PDG en décembre 2020 de Tencent Europe.

