Le label indépendant Ilian Tape supprime tout le catalogue de Spotify

Le label indépendant allemand Ilian Tape a supprimé l’intégralité de son catalogue de Spotify pour la nouvelle année.

Le label munichois a été fondé en 2007 par les frères Zenker. Ils ont annoncé l’abandon de Spotify pour 2022 le 30 décembre, célébrant la nouvelle année. « Cette année a été l’une des plus chargées pour le label. Nous tenons à remercier profondément tous les artistes et tous nos supporters ! Ilian Tape aura 15 ans l’année prochaine, beaucoup de nouveautés arrivent », lit-on dans le tweet. « Il est également temps de changer ; aucune musique ne sera plus disponible sur Spotify. Bonne année! »

Le co-fondateur d’Ilian Tape, Marco Zenker, a discuté de la décision du label de retirer son catalogue de Spotify avec Crack Magazine.

« Nous avons pensé à tout retirer de Spotify pendant un certain temps, et maintenant, cela semblait être la bonne chose à faire », a déclaré Zenker. « Dans une interview en 2020, le PDG de Spotify a clairement indiqué que tout était une question de quantité ; que les artistes ne peuvent plus mettre plusieurs années à terminer un album.

« Il n’est pas non plus possible de rechercher des étiquettes sur Spotify, car Spotify ne voit aucune valeur dans les étiquettes et aimerait probablement voir les étiquettes disparaître à terme. Les partages sont peu transparents et bien inférieurs à ceux d’autres sites de streaming. Et maintenant, le PDG investit également des sommes folles dans la technologie de la guerre. C’était juste assez pour nous.

Zenker dit que le label a demandé leur avis à sa liste d’artistes, dont Skee Mask et Stenny. « Ils ont tous convenu que c’était la bonne chose à faire », dit Zenker.

Zenker dit que de nombreuses déclarations qu’il a faites s’appliquent également à d’autres services de streaming musical. Mais le traitement que Daniel Ek a réservé aux artistes a été un facteur très motivant. « Les investissements et les déclarations envers les artistes et la culture du PDG ont conduit à la décision », a déclaré Zenker à Crack Magazine dans un e-mail de suivi.

Djrum, qui a déjà sorti avec Ilian Tape, a soutenu le mouvement sur Instagram. « Ilian Tape a supprimé tout son catalogue de Spotify. Je soutiens pleinement le mouvement courageux. Les musiciens méritent un salaire équitable », a déclaré l’artiste basé à Londres. Le producteur italien et signataire d’Ilian Tape, Stenny, a également signé en mouvement sur les réseaux sociaux. « Aussi controversée que cette décision puisse paraître, nous espérons qu’elle alimentera le changement. »

Les fans des artistes Ilian Tape peuvent acheter de la musique et des versions antérieures via Bandcamp et le site officiel du label.