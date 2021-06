Roc-A-Fella Records a officiellement déposé une plainte contre le co-fondateur Damon Dash, qui aurait tenté d’encaisser une participation dans le premier album studio de Jay-Z, Reasonable Doubt – bien qu’il n’ait « aucun droit de vendre l’album ou tout autre droits sur celui-ci », selon le demandeur.

Roc-A-Fella Records, que Jay-Z, Dash et un certain Kareem Burke ont fondé en 1995, vient de déposer une plainte ferme auprès d’un tribunal fédéral de New York. Pour référence, ces co-fondateurs de Roc-A-Fella ont vendu la moitié du label à Def Jam Recordings d’Universal Music en 1997, pour 1,5 million de dollars, avant de vendre la moitié restante (à Def Jam encore une fois) pour 10 millions de dollars. 2004.

De plus, Jay-Z au moment de la vente de 2004 a signé en tant que président de Def Jam – un poste qui l’a vu superviser et exploiter Roc-A-Fella – au milieu d’une brouille résolument publique avec ses collègues co-fondateurs de ce dernier, qui a entrepris de poursuivre d’autres entreprises professionnelles. Jay-Z a précisé plus tard qu’il avait été disposé à refuser le rôle exécutif en échange des maîtres de Reasonable Doubt, mais comme la proposition a été rejetée, il a en fait accepté l’offre.

Enfin, en ce qui concerne le contexte de l’épisode aux multiples facettes, Jay-Z s’est éloigné de Def Jam en 2007, a signé un contrat d’enregistrement de plusieurs millions de dollars et un partenariat avec Live Nation (via sa société Roc Nation) en 2008, et a racheté son contrat Def Jam. en 2009, pour un montant de 5 millions de dollars. De plus, Jay-Z a récupéré Roc-A-Fella (et ses propres masters) de Def Jam d’UMG – certaines sources ayant indiqué qu’il avait négocié le retrait des masters des six premiers albums de Kanye West (sortis via Roc-A-Fella) faire cela.

“Le temps presse”, commence le procès sans merci de Roc-A-Fella, car Dash aurait prévu de vendre les droits d’auteur à Reasonable Doubt en tant que jeton non fongible le mercredi 23 juin.

Et bien que le marché NFT actuel ait annulé l’enchère – qui aurait vu le plus offrant recevoir la participation du défendeur dans l’album, selon la plainte – « il ne s’agit pas de savoir si, seulement quand » Dash passera à la liste et à la vente la propriété intellectuelle ailleurs, conformément au texte juridique.

“Dash ne possède même pas Reasonable Doubt ou ses droits d’auteur et, par conséquent, n’a pas le droit de vendre l’album ni aucun droit sur celui-ci”, poursuit le document, soulignant que Roc-A-Fella elle-même possède cette propriété intellectuelle et d’autres. Par conséquent, Dash possède un tiers de l’entreprise, soutiennent les plaignants – et non l’œuvre individuelle – et ne peut se déplacer unilatéralement pour vendre les médias en question.

“On pense que Dash a déjà frappé un NFT, qu’il a l’intention de vendre via une autre vente aux enchères ou par un autre moyen dès que possible”, poursuit le procès de Roc-A-Fella. “Un actionnaire individuel, comme Dash, ne possède pas les actifs de la société – seule la société le fait – et un actionnaire individuel ne peut pas vendre, transférer ou grever autrement un actif de la société.”

Roc-A-Fella demande une ordonnance « enjoignant à Dash de vendre tout intérêt dans » l’album, un jugement spécifiant que Dash est légalement incapable de vendre un NFT pour un doute raisonnable, et des dommages et intérêts « pour toutes les blessures subies à la suite des actes répréhensibles de Dash. . ” Dash, pour sa part, a indiqué publiquement que la vente impliquait l’intégralité de sa participation de 33% dans Roc-A-Fella – pas seulement un doute raisonnable – et qu’une offre que Jay-Z avait faite pour la participation en mars était « inacceptable ».

