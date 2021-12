Le label Prime Matter de Koch Media publie le remake de System Shock

Le remake de la simulation immersive classique System Shock est publié par le label Prime Matter de Koch Media.

Le titre, développé par Nightdive Studios, devrait être lancé en 2022 sur PC et console. Il s’agit d’un remake de System Shock qui a commencé le développement à la suite de la sortie par le studio d’une édition améliorée du classique de 1994 et de la collecte de fonds sur Kickstarter.

Cette campagne de financement participatif a permis au développeur de collecter 1,3 million de dollars, bien que le projet ait été suspendu en 2018 car les travaux sur le projet ont rencontré des problèmes. Le développement a repris à un moment donné après cela, avec une démo lancée en 2020.

« System Shock a été un véritable travail d’amour et notre objectif a toujours été de proposer un jeu aussi parfait que possible », a déclaré Stephen Kick, fondateur et PDG de Nightdive.

«Nous sommes ravis de nous associer à Prime Matter pour atteindre cet objectif et considérons cela comme une étape importante dans la croissance de Nightdive Studios.

« Cela nous permettra d’offrir System Shock aux fans du monde entier, à la fois sous forme de biens numériques et physiques, ainsi que d’honorer pleinement nos engagements envers nos fans et, en particulier, envers nos milliers de supporters sur Kickstarter, sans qui cela le jeu n’aurait jamais été possible.

En 2020, Tencent a pris le contrôle de System Shock IP du développeur Otherside Entertainment, qui travaillait sur System Shock 3.

Prime Matter publie également le Payday 3 de Starbreeze.

