Le label qui a aidé à produire les plus grandes stars de la salsa

Dans les années 40, les clubs de la ville de New York regorgeaient de sons de cha cha, de mambo et de rumba – et un label s’est rapidement emparé de toutes ces tendances musicales, contribuant à préparer le terrain pour la domination de la salsa dans le grand public des années plus tard. Tico Records a été fondé par George Goldner, un fabricant de vêtements devenu imprésario de disques qui a commencé sa carrière dans la musique en dirigeant des salles de danse. À l’époque, l’engouement pour le mambo était à son apogée et Goldner – un danseur passionné et un passionné de musique – a décidé qu’il voulait enregistrer certains des sons qui capturaient l’énergie de la vie nocturne animée de New York.

En 1948, Goldner s’est associé au DJ radio et personnalité Art « Pancho » Raymond, et ils ont lancé Tico Records dans les bureaux du 659 Tenth Avenue. Parce que Goldner avait une idée de ce qui se passait dans les salles de danse, les premières sommités du label Tico Records reflétaient le meilleur du «circuit cuchifrito», le surnom de la collection de clubs nocturnes et de lieux underground où se produisaient les aspirants musiciens latins. Tito Rodríguez, Tito Puente et Machito ont été parmi les premiers artistes à sortir des albums sur le label, Puente, en particulier, attirant plus de talent au parapluie Tico. Il a commencé à enregistrer avec La Lupe et Celia Cruz dans les années 1960, deux femmes influentes font aujourd’hui partie des noms les plus vénérés de la musique salsa.

Alors que la liste des talents est indéniable, le label a traversé une série de changements et de difficultés, se transformant au fil des décennies. En 1957, alors que les dettes s’accumulaient à cause des habitudes de jeu, Goldner vendit des actions de ses étiquettes, y compris l’empreinte Tico, à Morris Levy. Goldner est resté impliqué dans la création, mais en 1974 Tico a été vendu à Fania Records. Tico a été l’un des premiers foyers d’artistes qui sont devenus salsa icônes, en particulier les stars afro-cubaines qui témoignent de l’importance des racines noires de la musique latine. Des enregistrements moins réussis mais intrigants des années suivantes incluent des merengues dominicains, des tangos sud-américains et de la musique régionale mexicaine, s’ajoutant à un vaste catalogue intemporel et plein de joyaux à découvrir des décennies plus tard.

Les Rois Mambo

Tico Records a signé son premier artiste, Tito Rodríguez, en 1948. Rodríguez, né à Santurce, Porto Rico d’un père dominicain et d’une mère cubaine, était un chef d’orchestre et un vétéran du circuit des clubs. Il a également contribué à populariser le mambo – sur lequel Tico Records allait rapidement accaparer le marché. Après que Rodríguez ait donné à Tico sa toute première sortie, « Mambos, Volumen 1 », le label a signé un autre vétéran du club avec un faible pour le mambo et le cha cha : le percussionniste né à Harlem Tito Puente. Puente fournira à Tico Records son premier succès lorsqu’il sortira « Abaniquito » de 1949, une chanson qui mélangeait le mambo et les rythmes afro-cubains d’une manière qui préfigurait le nombre d’artistes qui aborderaient les rythmes de la salsa.

Alors que l’on se souvient souvent des deux Titos ensemble, la légende afro-cubaine Francisco Raúl Gutiérrez Grillo – autrement connu sous le nom de Machito – vit également dans la tradition Mambo King. Machito, qui est né à Cuba et est arrivé à New York alors qu’il était adolescent, était connu dans le circuit des clubs pour avoir joué avec son groupe, Machito and His Afro Cubans. Ils ont été des pionniers à bien des égards, incorporant des congas, des bongos et des timbales dans des arrangements complexes, et ils ont souvent expérimenté des sons de jazz. En tant que tête d’affiche fréquente du Palladium Ballroom, Machito est également devenu connu pour le mambo, qu’il a apporté à ses premiers disques sur Tico. Machito, cependant, était un musicien polyvalent et adroit qui n’avait jamais peur d’essayer quelque chose de nouveau, comme le boogaloo et la bossa nova.

Les reines de la soul et de la salsa

Dans les années 1960, le légendaire percussionniste Mongo Santamaría lisait le magazine cubain Bohemia lorsqu’il est tombé sur un article sur une chanteuse cubaine qui aurait été possédée par les esprits lorsqu’elle était sur scène. La chanteuse était la performeuse électrisante La Lupe, qui venait d’arriver à New York. Elle s’est rapidement fait un nom à New York, se produisant avec Santamaria dans des piliers tels que l’Apollo Theatre, le Club Triton et le Palladium Ballroom, et il ne fallut pas longtemps avant que Tito Puente ne tombe sous son charme et la vole loin de la tenue de Santamaria. .

Ensemble, ils ont enregistré « Que Te Pedi » de 1964, une chanson qui met en valeur toute la puissance du registre de La Lupe. La Lupe est apparue à ses côtés sur quelques sorties de Tico Record, dont Tito Puente Swings/The Exciting Lupe Sings, Tu Y Yo et Homenaje a Rafael Hernandez, avant que Tico Records ne lui offre une plate-forme en tant que soliste. Ses débuts en solo ont été La Lupe Y Su Alma Venezolana en 1966, un enregistrement surprenant composé principalement de chansons folk acoustiques telles que « El Piraguero » qui lui ont permis de montrer à la fois la puissance de la ceinture et la vulnérabilité qui étaient une partie inextricable de son art.

Il est courant d’opposer La Lupe à Celia Cruz, la chanteuse cubaine dont la carrière a également commencé dans les années 1960, mais les deux femmes inimitables méritent leur propre place dans l’histoire de la salsa. Cruz s’était déjà bâti une réputation en jouant avec Sonora Matancera à Cuba, prenant sa place en tant que première chanteuse noire du groupe. Elle a quitté Cuba au milieu de la révolution et s’est vu refuser le retour sur l’île, pour finalement atterrir à New York en 1962. Là, elle s’est connectée avec Puente et a finalement fait ses débuts en solo sur Tico avec Son Con Guaguancó, le disque classique qui a mis l’Africain et l’Afro -Traditions latines à l’avant-garde, comme sur le chargement « Bemba Colorá ».

Les jokers

Tico Records regorge de nombreux albums qui ressemblent à des expériences spontanées et passionnantes. Après que Goldner ait travaillé pour signer de nouveaux contrats avec Puente et Rodríguez, il a également découvert un nouveau venu : le pianiste new-yorkais Joe Estévez, Jr., également connu sous le nom de Joe Loco, qui a ajouté de la diversité à ses arrangements en jouant avec des sons jazz et pop. sur l’énergique « Hallelujah » et « I Love Paris » de son disque Joe Loco and His Quintet : Tremendo Cha Cha Cha.

En 1962, Tico Records a également connu le succès avec « El Watusi », une chanson des débuts de Tico de nul autre que Ray Barretto. Le conguero né à Brooklyn s’était fait un nom en jouant dans des clubs et des jam sessions, suscitant son intérêt pour les sons latins ainsi que pour le jazz et le bebop. Il a formé son propre groupe, Charanga La Moderna, en 1962, et le « El Watusi » est devenu son premier tube. Bien que Barretto ait exprimé son ambivalence à ce sujet des années plus tard, il a atteint le numéro 17 dans les charts – et a mis Barretto sur la voie de devenir l’une des légendes de Fania les plus célèbres et les plus éclectiques.

Tico Records a également signé Eddie Palmieri après la dissolution de son conjoint La Perfecta. Ses premières sorties, dont le Champagne de 1968, contenaient des touches de boogaloo, un genre que le pianiste décrira plus tard comme « embarrassant ». Cependant, il a montré son penchant pour la prise de risque sur le classique de 1970, Superimposition, où il a fusionné des rythmes traditionnels portoricains, tels que la bomba, avec du jazz, du pachanga, etc. Parmi les autres vedettes du label, citons Bienvenido, un premier album conjoint de Rafael Cortijo et Ismael Rivera, le duo malheureusement de courte durée qui a rendu hommage à leurs racines afro-portoricaines sur des chansons à percussion telles que « Bomba Ae » et « Borinquén ».

Les incursions de Tico avec des artistes d’autres parties du monde hispanophone, y compris l’Argentine, le Mexique et l’Espagne, ont abouti à peu de succès commerciaux. Cependant, des disques tels que Take Me Dancing du revivaliste de tango Astor Piazzolla et Down Mexican Way du chanteur mexicain de ranchera Jose Alfredo Jimenez sont des capsules fascinantes d’autres genres de musique latine qui enrichissent l’héritage de Tico.