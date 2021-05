Le laboratoire chinois de Wuhan «mène toujours les mêmes recherches» alors que des virus plus mortels pourraient s’échapper | Monde | Nouvelles

Les agences de renseignement américaines examinent des rapports selon lesquels des chercheurs d’un laboratoire de virologie chinois étaient gravement malades en 2019 un mois avant que les premiers cas de COVID-19 ne soient signalés, selon des sources du gouvernement américain qui ont averti qu’il n’y avait toujours aucune preuve que la maladie provenait du laboratoire. . L’ancien directeur de la CIA, Mike Pompeo, a affirmé que l’Institut de virologie de Wuhan “dissimulait” l’épidémie de Covid-19. Il a ajouté qu’il existe «d’énormes preuves» que la maladie a échappé au laboratoire.

S’adressant à Fox News, M. Pompeo a déclaré: «Ce que je peux dire avec certitude, c’est ceci: nous savons qu’ils étaient engagés dans des efforts liés à l’Armée populaire de libération à l’intérieur de ce laboratoire, de sorte que l’activité militaire menée parallèlement à ce qu’ils prétendaient était tout simplement bonne. recherche civile ancienne.

«Ils refusent de nous dire ce que c’était, ils refusent de décrire la nature de l’un ou l’autre de ceux-ci, ils refusent de permettre l’accès à l’Organisation mondiale de la santé.

«Cette dissimulation à elle seule suggère qu’il y a beaucoup plus que nous devons savoir.

«Ce laboratoire de virologie est toujours opérationnel. Il mène probablement toujours les mêmes types de recherches qu’il menait et qui ont peut-être bien conduit ce virus à s’échapper de ce laboratoire.

“Seul le Parti communiste chinois connaît la réponse, le monde mérite les réponses et ils doivent nous le dire, j’espère qu’il y aura une poussée bipartite pour exiger et rendre des comptes.”

Le président Joe Biden a ordonné à ses assistants de trouver des réponses à l’origine du virus qui cause Covid.

M. Biden a déclaré que les agences de renseignement envisageaient deux scénarios probables mais manquaient toujours de confiance dans leurs conclusions et débattaient vivement de ce qui est le plus probable.

Les conclusions ont été détaillées dans un rapport à Biden, qui a demandé à son équipe en mars de détailler si le nouveau coronavirus “est issu d’un contact humain avec un animal infecté ou d’un accident de laboratoire”, selon la déclaration écrite du président.

L’ambassade de Chine aux États-Unis a déclaré jeudi soir que la politisation de la question entraverait les enquêtes sur les origines du COVID-19.

La Chine soutient “une étude complète de tous les premiers cas de COVID-19 trouvés dans le monde et une enquête approfondie sur certaines bases secrètes et laboratoires biologiques du monde entier”, a déclaré l’ambassade dans des remarques attribuées à un porte-parole, publiées sur son site Web.

La pandémie a tué plus de 3 millions de personnes dans le monde et a frappé l’économie mondiale en raison de verrouillages et d’autres restrictions visant à ralentir sa propagation. L’origine du virus reste contestée parmi les experts. Les premiers cas connus sont apparus dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, en décembre 2019.

Dans un rapport publié en mars et rédigé conjointement avec des scientifiques chinois, une équipe dirigée par l’Organisation mondiale de la santé qui a passé quatre semaines à Wuhan et dans ses environs en janvier et février a déclaré que le virus avait probablement été transmis des chauves-souris à l’homme par un autre animal, et que ” l’introduction à la suite d’un incident de laboratoire était considérée comme une voie extrêmement improbable. “