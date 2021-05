Le laboratoire de Wuhan craint: les États-Unis accusent la Chine de ne pas être totalement «transparente» dans l’enquête Covid | Monde | Nouvelles

Mardi, des responsables de la Maison Blanche ont déclaré aux journalistes qu’une enquête complète était nécessaire pour déterminer si le virus provenait de la nature ou d’un laboratoire. Jusqu’à présent, près de 3,5 millions de personnes sont décédées à cause du COVID-19, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

S’exprimant lors d’un briefing, le conseiller principal COVID-19 de la Maison Blanche, Andy Slavitt, a déclaré: «Nous devons aller au fond des choses, quelle que soit la réponse.

«Nous avons besoin d’un processus totalement transparent de la part de la Chine, nous avons besoin du [World Health Organization] pour aider dans cette affaire et nous n’avons pas l’impression de l’avoir maintenant.

Le COVID-19 a été détecté pour la première fois en 2019 dans la ville chinoise de Wuhan, dans la province centrale du Hubei.

En mars de l’année dernière, l’OMS a publié un rapport conjointement avec des scientifiques chinois sur les origines du virus.

Le rapport a déclaré que les chances qu’il ait commencé dans un laboratoire étaient «extrêmement improbables», mais l’OMS a accepté qu’une enquête plus approfondie était nécessaire.

Cependant, la théorie selon laquelle le COVID-19 s’est échappé de l’Institut de virologie de Wuhan est toujours en circulation malgré son rejet par plusieurs experts médicaux.

Dimanche, le Wall Street Journal a rapporté les conclusions d’un rapport des services de renseignement américains non divulgué auparavant.

Le rapport affirmait que des chercheurs de l’institut de Wuhan avaient été admis à l’hôpital en novembre 2019 «avec des symptômes compatibles à la fois avec le COVID-19 et une maladie saisonnière courante», plusieurs semaines avant que la Chine ne reconnaisse le premier cas du virus mortel.

Au cours du même briefing mardi, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a expliqué que s’il est plus probable que le virus soit passé d’un animal à l’homme, «nous ne connaissons pas à 100% la réponse à cela».

Il a ajouté: «Il est impératif que nous fassions une enquête.»

La Chine a fortement rejeté les rapports suggérant que le virus pourrait provenir du laboratoire de Wuhan.

L’OMS a suggéré que le virus proviendrait probablement d’un hôte animal.

Mais l’organisation n’a pas exclu la possibilité qu’il fuit d’un laboratoire.

Le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré: «Certaines questions ont été soulevées quant à savoir si certaines hypothèses ont été écartées.

«Je tiens à préciser que toutes les hypothèses restent ouvertes et nécessitent une étude plus approfondie.»