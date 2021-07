Le lait en poudre s’accumule dans le Maharashtra en raison d’une faible demande

Les niveaux de stocks de SMP ont dépassé les 50 000 tonnes dans l’État et à moins qu’elles ne soient vendues, le sentiment dans le secteur laitier restera faible. (Image représentative)

Les stocks excédentaires de lait écrémé en poudre (SMP) sont devenus un sujet de préoccupation pour le secteur laitier du Maharashtra. L’inventaire de l’État de SMP a atteint près de 50 000 tonnes. En conséquence, les propriétaires laitiers de l’État déclarent qu’ils ne sont pas en mesure d’augmenter les prix d’achat du lait pour les agriculteurs. Les laiteries de l’État paient aux agriculteurs 23-24 Rs par litre. Avant le verrouillage, les producteurs laitiers recevaient un prix d’achat relativement plus élevé de 30 à 35 roupies par litre.

Dashrath Mane, président du groupe Sonai, le plus grand acteur du secteur privé de l’État, a déclaré qu’en raison de l’inadéquation entre la demande et l’offre causée par la pandémie en cours, la demande de lait et de produits laitiers était plus faible. « D’une part, il y a moins de demande sur le marché, ce qui entraîne le stockage de lait en poudre invendu et, d’autre part, nous ne pouvons pas refouler les agriculteurs qui viennent chez nous. Il est devenu difficile de gérer les paiements. Si cette situation persiste, les prix d’achat pourraient encore baisser », a-t-il déclaré. Les laiteries de l’État paient désormais aux agriculteurs de 23 Rs par litre à 24 Rs par litre. Avant le verrouillage, les producteurs laitiers recevaient un prix d’achat de 30 à 35 roupies par litre.

Les niveaux de stocks de SMP ont dépassé les 50 000 tonnes dans l’État et à moins qu’elles ne soient vendues, le sentiment dans le secteur laitier restera faible. L’État avait été confronté à un problème similaire en 2018, à la suite de quoi le gouvernement avait annoncé une subvention à l’exportation de 50 Rs par kg. L’exportation de lait en poudre augmentera la demande et améliorera le sentiment, a-t-il déclaré. Les laiteries de l’État et d’autres fédérations laitières du Karnataka, du Tamil Nadu, du Rajasthan et du Pendjab ont également demandé des subventions à l’exportation, a-t-il déclaré.

Satej Patil, chef de l’Union des producteurs de lait coopératif du district de Kolhapur, propriétaire de Gokul, la marque de lait la plus vendue du Maharashtra, a déclaré que les laiteries de l’État avaient demandé des subventions à l’exportation au Centre pour surmonter le problème de l’excès de lait en poudre. actions. Gokul a à lui seul des stocks de 4 000 tonnes de LEP. Il a déclaré que la laiterie tentait de vendre au moins 1 000 tonnes par l’intermédiaire de la Fédération nationale des coopératives laitières de l’Inde (NCDFI). Selon Patil, une subvention de 100 Rs par kg est nécessaire pour surmonter la crise actuelle du secteur.

La semaine dernière, Gokul a annoncé une hausse des prix dans l’État, de 2 Rs pour le lait de bufflonne et de 1 Rs pour le lait de vache. Le mois dernier, cependant, les organisations d’agriculteurs ont réclamé des prix d’achat plus élevés pour le lait. Le gouvernement de l’État a cédé et a annoncé qu’un prix juste et rémunérateur (PRF) serait envisagé pour le secteur laitier sur les lignes du segment du sucre.

Le secrétaire de l’Association pour le bien-être des producteurs de lait et des professionnels de la transformation de l’État du Maharashtra, Prakash Kutwal, a déclaré que les prix du SMP étaient tombés à 170-180 Rs par kg, contre 260 Rs par kg avant les fermetures dans l’État. Maintenant, si la troisième vague de Covid frappe l’État comme prévu, le secteur laitier sera gravement touché et il deviendra difficile pour les laiteries de payer les agriculteurs, a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.