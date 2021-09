Le Lakshya Institute s’associe à la Dream Sports Foundation pour soutenir les athlètes

Les athlètes sélectionnés pour le programme sont Nupur Patil, Devika Ghorpade, Tara Shah, Sreeja Akula, Riya Habbu, Nupur Sheoran et Sunil Kumar.

Le Lakshya Institute s’est associé à la Dream Sports Foundation (DSF), la branche philanthropique de Dream Sports, pour lancer le programme « One Dream, One Lakshya » (ODOL). Les partenaires ont lancé ODOL pour soutenir sept athlètes prometteurs dans cinq sports pour un entraînement et un soutien de bout en bout. Le programme est conçu pour identifier et fournir un soutien holistique et complet aux potentiels olympiens indiens. Sunder Iyer, secrétaire de la Maharashtra State Lawn Tennis Association et Kiran Vivekananda, directeur des politiques de Dream Sports et directeur de la Dream Sports Foundation ont assisté à la cérémonie d’inauguration. ODOL fournira le soutien nécessaire pour aider les jeunes athlètes prometteurs à atteindre leur plein potentiel et à représenter l’Inde sur la scène mondiale, a déclaré Vivekananda.

« La pandémie a entravé l’entraînement de base de nombreux athlètes talentueux. Cependant, grâce à des collaborations entre différentes organisations sportives à but non lucratif, nous veillons à ce que nos athlètes continuent de s’entraîner et de remporter des distinctions pour l’Inde », a ajouté Vivekananda.

Avec ce partenariat, DSF et Lakshya Institute entendent offrir un entraînement intensif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et Los Angeles 2028 à tous les athlètes sélectionnés. Les athlètes sélectionnés pour le programme sont Nupur Patil, Devika Ghorpade, Tara Shah, Sreeja Akula, Riya Habbu, Nupur Sheoran et Sunil Kumar.

« Au cours d’une année où la plupart des entreprises retirent leur soutien à la RSE au sport, nous sommes heureux que la Dream Sports Foundation se soit présentée pour soutenir Lakshya à travers le programme unique « One Dream, One Lakshya ». Nous espérons que cette vision à long terme verra sûrement beaucoup plus de joueurs indiens faire de leur mieux et remporter des médailles pour le pays aux Jeux olympiques de 2024 et 2028. Je suis sûr que nous serons en mesure de soutenir de nombreux autres acteurs dans le cadre de ce partenariat dans les années à venir », a déclaré Swastik Sirsikar, vice-président de la Fondation Lakshya.

DSF a également récemment conclu des partenariats avec la Mary Kom Regional Boxing Foundation (MKRBF) et les écoles de football Bhaichung Bhutia (BBFS) pour aider les athlètes talentueux. Il a soutenu des athlètes indiens tels que Nethra Kumanan pour atteindre les Jeux olympiques de Tokyo.

Lire aussi : La majorité des utilisateurs de CTV sont de jeunes adultes urbains qui s’engagent dans diverses applications : rapport Affle

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.