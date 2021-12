Le Lambda265 sud-coréen s’empare de la série B de 60 millions de dollars pour une valorisation de 300 millions de dollars

Lambda265, la branche blockchain de l’opérateur sud-coréen d’échange de crypto-monnaies Dunamu, a clôturé une série B de 60 millions de dollars (71 milliards de KRW), portant sa valorisation à 300 millions de dollars, selon un communiqué de presse publié mercredi.

La société utilisera les fonds pour investir dans ses produits de blockchain en tant que service (BaaS), qui sont utilisés par 3 300 entreprises clientes, selon le communiqué. Sa plate-forme phare, Luniverse, aide les entreprises à créer et à gérer des systèmes de blockchain. Shinhan Venture Capital, Daelim, KB Investments et SBI Investments, qui sont de nouveaux investisseurs pour l’entreprise, utilisent également les produits BaaS de Lambda265, selon le communiqué de presse. Son propriétaire Dunamu, ainsi que Hanhwa Systems, Chong Kun Dang, Yanolja, VTI Partners et DSC Investments ont également participé au tour. Dunamu exploite Upbit, l’un des plus grands échanges cryptographiques de Corée du Sud. Lambda265 a levé 15 millions de dollars dans une série A en février, selon à son site Web.

