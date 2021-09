Le lampadaire LED Meross Smart fait également office de parfait éclairage Zoom

in

Depuis que j’ai commencé à travailler à domicile à temps plein en tant que Senior Digital Web and Marketing Manager pour Cribl, j’ai dû repenser mon bureau à court terme. Ma femme et moi sommes actuellement en train de construire une maison, donc cette configuration n’est pas permanente, mais c’est ce que j’ai pour l’instant. Il y a quelques semaines, j’ai ajouté le lampadaire LED Meross Smart compatible HomeKit à mon bureau à domicile, et c’est devenu le moyen idéal pour égayer mes appels vidéo.

HomeKit Hebdomadaire est une série axée sur les accessoires pour la maison intelligente, les trucs et astuces d’automatisation et tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

Nous pouvons tous convenir que les caméras 720p d’Apple dans les MacBook Air et MacBook Pro sont terriblement obsolètes par rapport aux webcams externes. Même l’iPhone offre une bien meilleure webcam que ce qui est intégré au Mac. Cela étant dit, l’un des moyens d’améliorer la webcam Mac consiste à utiliser un éclairage externe. Si vous effectuez une recherche sur Amazon, vous pouvez trouver d’innombrables façons d’ajouter facilement une petite lampe annulaire à votre bureau, mais bien sûr, je voulais un moyen de la déclencher à partir de HomeKit.

Lorsque j’ai découvert le lampadaire Meross Smart LED pour la première fois, j’ai pensé que ce serait le moyen idéal pour égayer mon espace de travail afin d’améliorer la qualité de mes appels vidéo. À ma grande surprise, à son arrivée, il est livré avec deux options d’installation différentes : un lampadaire et une lampe de bureau à l’aide d’une pince. J’aime la flexibilité ici, car vous pouvez éviter d’avoir quelque chose sur votre sol si vous prévoyez de l’utiliser uniquement sur votre bureau.

Installation et configuration de HomeKit

Avec le déballage, votre chemin d’installation dépend grandement du modèle que vous prévoyez d’utiliser. Si vous prévoyez d’utiliser l’ensemble de la configuration du lampadaire, vous aurez deux poteaux métalliques à tordre ensemble, puis les attacher au lampadaire. La dernière pièce consistera à visser le col de la lumière dans la partie supérieure des poteaux métalliques. Le cordon secteur se connectera à l’arrière du col de cygne de la lumière mais à un endroit suffisamment bas pour être caché.

Si vous prévoyez d’utiliser la pince, il vous suffira de visser le col de cygne dans la pince, puis de serrer la pince sur votre bureau.

Pour ajouter à HomeKit, il suffit de scanner le code HomeKit à l’arrière du lampadaire LED intelligent Meross et de suivre le processus normal de choix d’une pièce et de nom de l’appareil. J’ai choisi le nom “Zoom Lamp” pour pouvoir utiliser Siri pour l’allumer et l’éteindre sans avoir à toucher le bouton d’alimentation. La lampe est également livrée avec une télécommande, vous avez donc toujours cette option. Le col de cygne peut être tordu dans un mouvement à 360 degrés afin que vous puissiez le faire couvrir la zone parfaite sur votre bureau.

La lumière est livrée avec la possibilité de régler la couleur entre 2700 et 6000K de blanc, et vous tamisez également la lumière dans l’application Home.

Avantages de HomeKit

Comme je l’ai mentionné plus tôt, je prévois d’utiliser le lampadaire Meross Smart LED pour égayer mes appels Zoom pendant la journée. J’ai des réunions régulières tout au long de la semaine, j’ai donc maintenant des automatisations pour allumer automatiquement la lumière lorsque j’ai ces réunions et les éteindre lorsqu’elles sont programmées. J’adore la possibilité d’utiliser Siri pour allumer et éteindre la lumière. Mon seul souhait pour ce produit est que HomeKit surveille d’une manière ou d’une autre mon calendrier, et si un rendez-vous avait un lien Zoom, il s’allumerait à l’heure prédéfinie. Je suppose que c’est quelque chose que je pourrais construire dans l’application Raccourcis, cependant.

Résumé sur le lampadaire LED intelligent Meross

J’utilise peut-être le lampadaire Meross Smart LED de manière unique, mais il répond parfaitement à mes besoins. J’ai maintenant une bien meilleure lumière pour mes visioconférences avec un produit élégant que je peux contrôler via l’application Home et Siri via mon HomePod Mini.

