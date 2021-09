Le lancement d’Aldi à Noël 2021 entrave .

Il y en a pour tous les goûts dans la gamme de cette année (Photo : ./Aldi)

À moins de 100 jours de Noël, il est temps de penser aux cadeaux.

Un panier est un excellent cadeau fourre-tout pour un groupe – ou simplement pour quelqu’un pour qui il est difficile d’acheter – et les paniers peuvent être utilisés dans leur maison pour les années à venir.

Les magasins haut de gamme ont généralement dominé le marché des paniers, mais la nouvelle gamme d’Aldi pourrait bien les mettre en valeur.

Disponible pour les acheteurs en précommande le lundi septembre, la gamme de paniers du supermarché commence à seulement 19,99 £ – plus de 50 % moins cher que le panier le moins cher de Fortnum & Mason.

Il y en a neuf au choix, dont deux sont neufs pour 2021, dont le Sommelier Six Wine Hamper et l’offre la plus luxueuse d’Aldi à ce jour, l’Ultimate Decadence Hamper.

Voici ce que vous pouvez attendre de la gamme :

Le panier des favoris de Noël – 19,99 £

Un coffret cadeau petit mais parfaitement formé (Photo : Aldi)

Le panier des favoris de Noël coûte moins de 20 £ et est rempli de choix festifs.

Ceux-ci inclus:

Confiture de fraises spécialement sélectionnées Bombe au chocolat florentin et caramel salé Barre de montagne au chocolat au lait Moser Roth Une bouteille de malbec argentin spécialement sélectionné

Le panier de célébration du chocolat – 29,99 £

Le panier de célébration au chocolat (29,99 £) est parfait pour les gourmands.

Le panier est rempli d’une gamme de friandises gourmandes et riches, y compris les agitateurs de chocolat au caramel salé Moser Roth, les crèmes de fruits à l’orange Moser Roth et la boîte suisse Moser Roth.

Le panier végétalien – 29,99 £

Les végétaliens peuvent aussi avoir des paniers ! (Photo : Aldi)

À 29,99 £, le panier végétalien chez Aldi coûte 11 £ moins cher que le sac de friandises végétaliennes de M&S et comprend une délicieuse sélection de produits de base pour les fêtes à base de plantes.

Certains faits saillants incluent :

Free From Christmas Pudding Biscuits végétaliens Moser Roth Truffes végétaliennes au caramel salé Une bouteille de vin végétalien

Le panier de sélection de friandises de l’après-midi – 39,99 £

Le panier de sélection de friandises de l’après-midi coûte 39,99 £ et est idéal pour les personnes qui préfèrent une tasse de thé à une boisson alcoolisée.

Il comprend tout, du thé, du café, de la confiture et de la marmelade, aux friandises au chocolat, aux biscuits sablés, aux bouchées Stollen spécialement sélectionnées et à un mini panettone spécialement sélectionné.

Le panier de la collection de luxe – 59,99 £

Cela a tout ce dont ils auront besoin pour la période de Noël (Photo: Aldi)

L’un des paniers les plus réussis d’Aldi des années précédentes, The Luxury Collection Hamper contient 14 friandises haut de gamme.

Entre autres collations et boissons, vous obtiendrez :

Moser Roth Desserts d’hiver Florentins spécialement sélectionnés Chocolat au lait spécialement sélectionné Nid d’abeille Malbec argentin spécialement sélectionné Pinot Grigio spécialement sélectionné

Le panier du festin de Noël – 79,99 £

Pour les gourmets ultimes de votre vie, une sélection sophistiquée vous attend avec The Christmas Feast Hamper (79,99 £).

À 106 £ de moins que le panier de Noël classique de Fortnum & Mason, c’est une excellente affaire, avec des chips et des craquelins festifs, ainsi qu’une riche sélection de bonbons et de friandises, notamment du pudding au champagne spécialement sélectionné et du mini panettone.

Plus de nourriture



Le panier de célébration ultime – 99,99 £

L’Ultimate Celebration Hamper (99,99 £) est une surprise festive très spéciale.

La sélection alléchante de friandises spécialement sélectionnées comprend tout, des gâteaux et chocolats aux sauces et surprises savoureuses.

Les six paniers à vin du sommelier – 99,99 £

Un nouveau panier pour 2021, le Sommelier’s Six Wine Hamper (99,99 £) est un excellent cadeau pour les amateurs de vin.

Faites-vous plaisir avec six délices de vin dont le Prosecco Millesimato, le Champagne Millésimé 2015, le Châteauneuf du Pape, l’Amarone Della Valpolicella, le Sancerre et le Châteauneuf du Pape blanc.

Le panier de décadence ultime – 149,99 £

Ce nouveau panier contient 35 friandises à l’intérieur pour un cadeau premium (Photo: Aldi)

L’Ultimate Decadence Hamper (149,99 £) est également tout nouveau pour Aldi cette année.

Leur panier le plus extravagant à ce jour est rempli à ras bord de 35 articles qui rendront les festivités encore plus spéciales.

La sélection de friandises spécialement sélectionnées contient de tout, des chocolats et des gâteaux (y compris un pudding de Noël affiné pendant 30 mois), aux sauces et aux surprises savoureuses.

Les paniers festifs d’Aldi seront disponibles en ligne à partir du 27 septembre.

