Le lancement d’Apple Car pourrait survenir des années après le grand événement de révélation d’Apple

Même s’il faut encore 20 ans à Apple pour confirmer formellement un projet de voiture, les rumeurs ne mourront jamais. En fait, ce dimanche, Mark Gurman de Bloomberg a discuté de certaines des dernières rumeurs concernant l’Apple Car dans la dernière édition de son bulletin hebdomadaire – Power On. Si vous avez suivi le rythme, vous savez que les propres rapports de Gurman se situent dans le courant de 2025 comme date de lancement probable de la voiture Apple. Cela pourrait finir par être le cas, mais Gurman ajoute maintenant que mettre la main sur une voiture Apple pourrait ne pas être possible avant beaucoup plus tard dans la décennie. Contrairement à un nouvel iPhone, le lancement pourrait avoir lieu des années après la révélation.

À l’intérieur du modèle 3D de l’Apple Car de Vanarama. Source de l’image : Vanarama

Apple, comme le note Gurman, est l’une des entreprises les plus secrètes de la planète. Il n’a pas fait un aussi bon travail pour garder des secrets ces dernières années, mais le point demeure. Afin de lancer réellement une voiture, Apple devrait tester publiquement un modèle final dans les rues de la ville. Une fois qu’Apple a commencé le processus, cela pourrait prendre des années. Cela gâcherait évidemment la conception, car tout le monde repérerait la voiture dans le monde entier, ce qui signifie qu’un événement de lancement public précéderait probablement de tels tests.

De plus, Apple travaillerait avec les régulateurs, les fabricants, les centres de réparation et les sociétés de gestion de flotte. En d’autres termes, si Apple présente la voiture pour la première fois en 2025, les consommateurs attendront au moins quelques années pour passer une commande pour le produit.

Gurman a également fourni un contexte utile sous la forme d’autres lancements récents de véhicules électriques :

Tesla Inc. a présenté le modèle S en 2009 avant de l’expédier finalement en 2012. Le délai du modèle 3 était beaucoup plus court, ayant été annoncé en 2016 avant que les premières voitures ne sortent de la chaîne de montage à la mi-2017. Le modèle Y a été annoncé en mars 2019 et expédié presque exactement un an plus tard. Au-delà de l’entreprise d’Elon Musk, le premier prototype de Lucid Group Inc. a été présenté fin 2016, et les premiers modèles n’ont commencé à être expédiés que ce mois-ci. Rivian Automotive Inc. La camionnette a été introduite en 2018 et les premières livraisons ont commencé en septembre. En d’autres termes, ne vous attendez pas à rouler longtemps dans une voiture Apple.