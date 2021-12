Le lancement d’Apple Pay au Chili est à nouveau taquiné avec une nouvelle page de support de documents

En septembre, Banco de Chile, l’une des banques les plus importantes du pays d’Amérique du Sud, a permis à ses clients d’ajouter leurs cartes à l’application Wallet de l’iPhone pour utiliser Apple Pay. Quelques jours plus tard, la banque a retiré ces cartes car Apple n’était pas encore prêt à promouvoir le service.

Maintenant, un nouvel élément de preuve montre que Banco de Chile prépare à nouveau le lancement du propre système de paiement d’Apple dans un proche avenir.

Selon le blog technologique chilien Pisapapeles, Banco de Chile a ajouté les conditions générales permettant aux clients d’utiliser Apple Pay.

Le document montre comment le service Apple Pay fonctionnera, quelles cartes sont acceptées et que les gens doivent accepter toutes les conditions pour utiliser le propre service de paiement d’Apple avec leurs cartes de débit et de crédit.

En août, une autre banque chilienne, la BICE, a déclaré qu’elle préparait le lancement d’Apple Pay mais jusqu’à présent, rien ne s’est passé. Pour l’instant, aucune banque ni Apple ne fait la promotion du propre système de paiement de l’entreprise de Cupertino.

D’autre part, le mois dernier, Apple a étendu Apple Pay à son premier pays d’Amérique centrale et à son deuxième pays d’Amérique du Sud avec le Costa Rica et la Colombie.

Au Costa Rica, Banco Promerica, BAC Credomatic et BCR prennent en charge les cartes de crédit via Apple Pay. En Colombie, c’est Bancolombia. Les clients de la banque peuvent ajouter des cartes Visa et Mastercard.

Les termes et conditions de Banco de Chile pour utiliser Apple Pay sont ici. Il a été publié ce vendredi et montre « Oct22 » dans le titre, ce qui aurait pu indiquer un échec de lancement le 22 octobre ou que le partenariat ne sera lancé que d’ici la fin de l’année prochaine.

Pour l’instant, on ne sait pas quel est le problème entre Apple et les banques chiliennes pour lancer Apple Pay, car elles taquinent l’arrivée du service depuis un certain temps.

