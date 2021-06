Le lancement de Battlegrounds Mobile India est imminent alors que Krafton rend le remplacement de PUBG Mobile disponible pour un accès anticipé

in

Battlegrounds Mobile India est officiellement là, en quelque sorte. À partir d’aujourd’hui (17 juin 2021), certains joueurs, ceux qui se sont pré-inscrits pour le remplacement de PUBG Mobile sur Google Play Store, peuvent jouer au jeu alors que Krafton lance son programme «d’accès anticipé» en Inde. En termes plus simples, le jeu est désormais disponible en version bêta pour téléchargement et installation pour certains utilisateurs. La rumeur veut que le jeu soit officiellement lancé le 18 juin et bien qu’il n’y ait pas encore de mot officiel de Krafton à ce sujet, il est fort probable que nous entendrons bientôt quelque chose à ce sujet.

Pour l’instant, voici comment obtenir un accès anticipé à Battlegrounds Mobile India sur vos appareils Android :

1. Les utilisateurs impatients de jouer à Battlegrounds Mobile India devront se rendre sur « https://bit.ly/BATTLEG_OPENBETA_FB » à partir du navigateur Internet de leur téléphone mobile Android. En cliquant sur ce lien, les utilisateurs pourront accéder à la page qui facilite l’accès anticipé au jeu.

2. Les utilisateurs doivent ensuite cliquer sur le bouton « Devenir testeur ».

3. Les utilisateurs seront ensuite invités à s’inscrire pour l’accès anticipé au jeu en renseignant leur compte Google. Les utilisateurs doivent s’assurer que le compte Google qu’ils créent doit être le même compte qu’ils ont utilisé pour leur téléphone Play Store.

4. Après avoir créé le compte Google, les utilisateurs seront enregistrés avec succès pour obtenir un accès anticipé au jeu.

5. Sur la même page, les utilisateurs verront également une option « L’obtenir sur le Play Store ». Après avoir cliqué sur l’option, les utilisateurs seront redirigés vers la version Web de Google Play Store.

6. Les utilisateurs doivent noter qu’ils seront ensuite invités à se connecter au Play Store en utilisant le même compte Google.

7. Une fois connecté, la page demandera aux utilisateurs l’appareil sur lequel ils souhaitent télécharger le jeu. Le jeu sera installé et téléchargé sur l’appareil une fois le processus terminé.

8. Les utilisateurs à court de données Internet doivent noter que le jeu devrait prendre au moins 700 Mo de données supplémentaires lors de la première exécution et qu’ensuite seulement fonctionnera sur votre appareil. Après avoir terminé les étapes énumérées ci-dessus, les utilisateurs pourront profiter et obtenir un accès sans entrave à Battlegrounds Mobile India avant son lancement officiel par la société.

