Le lancement de ForceDAO sur Avalanche ⋆ Crypto nouveaux médias

Selon les rapports de prévision des prix d’Avalanche, ForceDAO a finalement annoncé le lancement de produits structurés et de nouvelles stratégies de stablecoin sur le réseau d’Avalanche. ForceDAO opère sur des réseaux de blockchain décentralisés pour rassembler les investisseurs et les stratèges de la communauté afin de capitaliser sur les opportunités de rendement de la finance décentralisée. La plate-forme open source d’Avalanche est mondialement reconnue comme la rampe de lancement des applications décentralisées dans un écosystème hautement évolutif et décentralisé.

Dans la phase initiale, les produits structurés qui seront lancés chez Avalanche s’articulent autour de stratégies basées sur le stablecoin. L’écosystème C-Chain d’Avalanche abrite une large gamme d’AMM et de taux d’intérêt connus pour produire un rendement substantiel pour les agriculteurs. Les produits structurés comprennent des pièces stables à rendement variable et des pièces stables à rendement fixe. ForceDAO lance également des stratégies de stablecoin, notamment Pangolin Exchange, BenQi et Trader Joe.

Il est conseillé aux utilisateurs de ForceDAO de commencer à préparer le lancement en immigrant leurs fonds vers la chaîne de contrats intelligents du réseau Avalanche. Les différentes voies que l’on peut adopter pour la migration des fonds sont mentionnées ci-dessous :

dApp

Une fois que l’on fait partie de la chaîne de contrats intelligents d’Avalanche Network, ils peuvent essayer les dApps pour mettre la main sur les produits de liquidité qui incluent Trader Joe AMM et Pangolin Exchange AMM.

Pont

Le moyen le plus simple et le plus rapide de transférer des fonds est le pont réseau Avax. On peut accéder au Bridge à l’adresse https://bridge.avax.network/ et migrer des fonds à toute vitesse après avoir traversé seulement 35 blocs.

ForceDAO est connu pour tirer parti des retours importants des protocoles de DeFi à rendement. L’objectif ultime de ForceDAO est d’identifier et d’utiliser l’alpha à travers différentes couches d’évolutivité et plusieurs chaînes de blocs, en commençant par L1 Ethereum. Grâce à la collaboration avec Avalanche Network, ForceDAO dirigera le développement et le déploiement de produits DeFi haute performance de qualité institutionnelle centrés sur la technologie d’infrastructure, l’analyse et les stratégies d’investissement.