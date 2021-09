Le lancement de JioPhone Next a été retardé ; A déployer avant Diwali

L’un des smartphones économiques les plus en vogue, JioPhone Next a été retardé. Selon l’annonce initiale, le téléphone était censé être lancé lors du festival Ganesh Chaturthi aujourd’hui, cependant, une déclaration préparée publiée tard hier soir a révélé que le téléphone serait désormais déployé avant Diwali en novembre.

Jio a également confirmé que l’appareil fait l’objet d’un essai avancé avec un nombre limité d’utilisateurs, ce qui, selon la société, ne fera qu’aider à “affiner davantage” le téléphone.

Le communiqué indique que la publication différée aidera l’entreprise à garantir que le téléphone est mis à la disposition d’un public plus large à travers le pays lorsque les festivités sont à leur apogée. La société a indiqué que la pénurie mondiale actuelle de puces avait joué un rôle clé dans le report du lancement.

La pénurie de semi-conducteurs a eu un impact sur les cycles de lancement de diverses marques et produits, y compris les smartphones, tablettes et plus encore. La deuxième vague de la pandémie de Covid-19 n’a fait qu’empirer les choses. Bien qu’initialement, on pensait que la pénurie se résorberait dans un quart environ, cependant, elle s’est encore étirée en raison de la hausse de la demande créée par l’apprentissage et le travail à distance.

Destiné aux utilisateurs novices d’Internet, le JioPhone Next se lance avec un mantra pour faire du pays #2GMuktBharat. Et même si seul le temps nous dira où en est le plan ambitieux de Jio, le téléphone sera bel et bien le téléphone 4G le moins cher.

Il est livré avec des fonctionnalités clés telles que Google Assistant, la traduction de la langue pour le texte à l’écran, une caméra intelligente avec des filtres centrés sur l’Inde alimentés par Snapchat et une version personnalisée d’Android pouvant prendre en charge les appareils peu performants. Il prendra en charge les versions allégées de diverses applications telles que Chrome, Google Camera et Google Duo Go, etc.

De plus, Google a également promis que le JioPhone Next recevrait des mises à jour logicielles en temps opportun, ce qui signifie que le téléphone continuera à bénéficier des dernières fonctionnalités et logiciels, même s’il ne s’agit peut-être pas d’un appareil phare. Cependant, nous devrons attendre plus de détails sur la promesse de mise à jour logicielle.

En termes de spécifications, les rapports révèlent que le JioPhone Next sera livré avec un écran de 5,5 pouces offrant une résolution HD +, un chipset Snapdragon 215 couplé à jusqu’à 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage intégré. L’alimentation du téléphone pourrait être une batterie de 2500 mAh. En termes de prix, le téléphone pourrait être disponible dans quelques variantes basées sur la mémoire et le stockage et pourrait être au prix de Rs. 5 000 et Rs. 7 000 respectivement.

