Le lancement de L1 ARCHEthic Blockchain Mainnet est un succès

Paris, France, 16 novembre 2021 – Après 4 ans de recherche et développement, la bêta d’ARCHEthic Mainnet a été lancée le 30 juin 2021. Le testnet qui a été lancé cette année fonctionnera en même temps que le mainnet dans la même infrastructure. Le lancement a ouvert le bal pour ARCHEthic, dont la mission est de résoudre les défis imminents qui secouent le secteur de la blockchain.

ARCHEthic est une blockchain de protocole de consensus décentralisé construite à partir de zéro, conçue avec une technologie de pointe pour rester en avance sur les autres blockchains en termes d’évolutivité, de sécurité, de durabilité et de simplicité.

Commentant l’importance du lancement, l’équipe d’ARCHEthic a déclaré que : « Nous avons été patients et transparents dans notre approche, nous avons pris le temps d’obtenir une validation académique des concepts de recherche, en construisant et en testant le protocole ARCHEthic Blockchain avant de faire une incursion sur le marché. Aujourd’hui, avec le lancement de notre Mainnet Beta, nous sommes convaincus d’apporter une réelle valeur ajoutée à la communauté. »

Depuis que la blockchain est devenue une technologie révolutionnaire, la croissance et l’adoption de la technologie ont maintenu une trajectoire ascendante. Avec un taux de croissance annuel cumulé (TCAC) de 56,9%, l’industrie mondiale de la blockchain devrait atteindre 56,7 milliards de dollars d’ici 2026, contre 6,0 milliards de dollars en 2021. Ce taux de croissance géant témoigne de l’adoption généralisée à une vitesse vertigineuse. . .

Bitcoin étant le pionnier, la technologie Blockchain a continué de trouver une plus grande adoption dans divers domaines, même en dehors de l’arène crypto.

Alors que l’adoption continue d’augmenter, les problèmes d’évolutivité et de sécurité de la blockchain ont été un sujet brûlant, car de nombreuses technologies de blockchain existantes tombent en dessous d’un seuil optimal. Ces problèmes forment un point focal et un bloc de construction sur lequel la blockchain ARCHEthic est construite.

Le design ARCHETIC se démarque des blockchains existantes

L’infrastructure de conception de blockchain d’ARCHEthic implémente un protocole de consensus unique construit à partir de zéro appelé mécanisme de consensus ARCH. ARCHEthic Blockchain utilise le concept de « chaîne de transactions ». Contrairement à d’autres blockchains qui nécessitent que des blocs contenant plusieurs transactions soient liés par des chaînes, dans ArchEthic, les blocs sont réduits à leur version atomique (la plus petite). Par conséquent, un bloc ne représente qu’une transaction avec ses propres tests de validation.

Selon leur livre blanc, une fois qu’une transaction est validée, elle sera synchronisée et enregistrée dans sa propre chaîne de transaction. Toutes les transactions de même nature sont regroupées dans la même chaîne de transactions. Ce principe de fonctionnement permet d’effectuer des transactions en parallèle, favorisant ainsi l’évolutivité du réseau.

Fruit d’années de recherche de l’équipe, la blockchain ARCHEthic est conçue en pensant à l’utilisateur final, ce qui la rend parfaitement adaptée à l’adoption par les entreprises générales et de détail.

Prenant le réseau Bitcoin, par exemple, il fonctionne actuellement avec un temps de validation de 10 minutes tout en gérant 7 transactions par seconde, tandis qu’Ethereum a un temps de validation de 15 secondes, traitant 20 transactions par seconde. Les blockchains de nouvelle génération comme Harmony peuvent gérer jusqu’à 10 millions de transactions par seconde.

Malgré l’amélioration apportée par la blockchain Harmony, le réseau est toujours limité au nombre de transactions qu’il peut gérer par seconde. C’est sans conteste l’une des principales raisons pour lesquelles l’infrastructure réseau d’ARCHEthic est unique. Le mécanisme de « chaîne de transactions » mis en place par ARCHEthic permet de traiter un nombre illimité de transactions par seconde, laissant ainsi place à l’évolutivité et à la gestion fluide des trafics réseau importants.

La capacité d’évolutivité d’ARCHEthic ne compromet pas la sécurité du réseau

La couche de sécurité d’ARCHEthic supporte un risque infinitésimal de corruption du réseau, même si 90 % des nœuds disponibles sont malveillants.

Comme indiqué dans le livre blanc, si le nombre de nœuds dans le réseau augmente, la probabilité de détecter une anomalie entre les nœuds sélectionnés pour effectuer une transaction, le cas échéant, augmente considérablement. Par rapport à d’autres blockchains, la blockchain ARCHEthic pourrait toujours fonctionner correctement, même si 90% du réseau est malveillant.

ARCHEthic gère également efficacement les données. Lorsque les transactions sont diffusées, un groupe ou un ensemble de nœuds de stockage est déterminé et reçoit une copie de la transaction effectuée pour la sauvegarder. Ceci est réalisé grâce à la fragmentation, qui garantit que les nœuds sont moins chargés de données et peuvent stocker au moins 190 à 9 000 fois le nombre de transactions sur le réseau Bitcoin.

Ce mécanisme de fonctionnement à nœud unique réduit la consommation électrique de la blockchain ARCHEthic. Le livre jaune d’ARCHEthic compare de manière intéressante la consommation d’énergie d’ARCHEthic à celle du Bitcoin.

« Considérant que 10 nœuds sont dédiés pendant 10 secondes pour valider et répliquer une transaction et que Bitcoin traite 93 millions de transactions par an, 295 nœuds ArchEthic seraient nécessaires pour couvrir la puissance de minage actuelle du réseau Bitcoin. Sachant qu’un nœud dépense 15 Wh, pendant un an, la technologie consommerait 38 805 kWh/an soit 3,6 milliards de fois moins que le Bitcoin lui-même. »

Il est fascinant de voir l’innovation massive qui se déroule dans l’industrie de la blockchain et de la crypto-monnaie. Plus fascinant est le fait que des innovations comme ARCHEthic sont à la hauteur à un moment où l’obstacle de l’évolutivité de la blockchain a été un cauchemar pour l’industrie.

À propos de la blockchain publique d’ARCHEthic

ArchEthic est une blockchain hautement évolutive et inviolable avec une évolutivité supérieure à 1 million de TPS et un temps de validation inférieur à 5 secondes. La blockchain a la capacité de gérer jusqu’à 90 % de malveillance, 3,6 milliards de fois moins de consommation d’énergie que Bitcoin et 0,1 % de frais de transaction.

La plate-forme vise à remplacer et à améliorer toutes les applications actuelles par un écosystème complet et ouvert, permettant aux gens de passer de la confiance imposée par les systèmes centralisés à des systèmes décentralisés, en gardant l’identité et la confidentialité sous le contrôle de l’utilisateur.

Avec ARCHEthic, vous pouvez accéder à votre identité, mais personne n’en est propriétaire. Les problèmes de sécurité et les menaces posés par les systèmes centralisés nous ont aidés à réaliser que l’identité souveraine est plus que jamais nécessaire. Un réseau open source autonome et décentralisé entre les mains de la population mondiale créé par le peuple, pour le peuple. ??

Liens officiels d’ARCHEthic

Site Web : https://archethic.net/

Document technique : https://archethic.net/ARCHEthic_WhitePaper.pdf

Twitter : https://twitter.com/archethic

Télégramme : https://t.me/ArchEthic_ENG

Instagram : https://www.instagram.com/the_official_archethic/

Discord : https://discord.com/invite/CJZJvVReBx

GitHub : https://github.com/archethic-foundation

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCmP7Sg_TdBfbO1_u4EyIKzg

Contact médias

cecilia@yourPRstrategist.com

dean@yourPRstrategist.com

pr@yourPRstrategist.com