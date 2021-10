Le lancement de la place de marché NFT de Coinbase avec le support ERC721 et ERC1155, deviendra multi-chaînes après

Coinbase

Coinbase NFT Marketplace sera lancé avec le support ERC-721 et ERC-1155, deviendra multi-chaîne peu de temps après

AnTy13 octobre 2021

Coinbase veut élargir la base d’utilisateurs de NFT comme il l’a fait avec Bitcoin en le rendant « plus accessible » et en mettant la complexité dans les coulisses.

Après Binance et FTX, l’échange de crypto-monnaie Coinbase a également sauté la tendance la plus chaude de l’année NFT en annonçant le lancement de sa propre place de marché NFT.

Coinbase NFT est un nouveau marché peer-to-peer où les utilisateurs pourront créer, acheter, vendre et partager des NFT.

Mardi, Coinbase a déclaré que l’expérience utilisateur de création ou d’achat de jetons non fongibles faisait défaut », ce qu’elle vise à rendre plus facile et à rendre les NFT « plus accessibles » également en mettant la complexité dans les coulisses.

« Tout comme Coinbase a aidé des millions de personnes à accéder à Bitcoin pour la première fois de manière simple et fiable, nous voulons faire de même pour les NFT », a déclaré la société cotée en bourse.

Grâce à cette plate-forme NFT, Coinbase permettra aux utilisateurs de créer des NFT «sans effort» et de les contrôler via des contrats décentralisés et la transparence des métadonnées. La société ajoute également des fonctionnalités sociales qui, selon elle, ouvriront de nouvelles voies de conversation et de découverte.

Initialement, le marché ne prendra en charge que les normes ERC-721 et ERC-1155 basées sur Ethereum, avec une prise en charge multi-chaînes qui sera lancée peu de temps après.

Ce lancement mettrait Coinbase en concurrence avec le marché NFT le plus populaire, OpenSea, qui a récemment été accusé de délit d’initié NFT. Fait intéressant, Kati Haun, partenaire général du géant du capital-risque Andreessen Horowitz (a16z) qui siège au conseil d’administration d’OpenSea, est également membre du conseil d’administration de Coinbase.

OpenSea s’est vanté d’un record de plus de 280 000 traders mensuels actifs en septembre et a enregistré un volume mensuel record de 3,42 milliards de dollars en août, selon Dune Analytics.

Dans l’ensemble, le marché du NFT a dépassé les 10 milliards de dollars de volume de transactions au troisième trimestre 2021, selon DappRadar.

« J’imagine que cela aura une rampe d’accès et prendra en charge les portefeuilles de garde pour les nouveaux utilisateurs, tout en permettant aux utilisateurs plus expérimentés de se garder eux-mêmes ou de se retirer s’ils peuvent faire ces choses avec un écosystème ouvert (vs fermé comme NiftyGateway), alors c’est un changeur de jeu pour l’intégration des NFT », a commenté l’investisseur crypto et NFT qui passe par DCinvestor.

Les utilisateurs peuvent commencer à s’inscrire sur la liste d’attente pour un accès anticipé au marché, que la société espère lancer d’ici la fin de l’année.

