Le lancement de la Poco F3 GT India est confirmé, le teaser laisse entendre qu’il s’agit d’un Redmi K40 Gaming Edition renommé

Édition de jeu Redmi K40

Poco F3 GT sera le prochain produit de la marque dérivée de Xiaomi Poco en Inde. Poco a fait l’annonce vendredi à travers une vidéo de 30 secondes confirmant un élément clé du téléphone, la présence du SoC MediaTek Dimensity 1200, tout en taquinant une autre fonctionnalité, à savoir les boutons d’épaule rétractables. Sur la base de ces informations, il est presque certain que le Poco F3 GT sera une Redmi K40 Gaming Edition rebaptisée récemment lancée en Chine.

Nous ne savons pas quand exactement Poco lancera le Poco F3 GT en Inde. Tout ce que Poco partage à ce stade, c’est que le téléphone arrivera au troisième trimestre 2021 – il pourrait donc arriver au plus tôt en juillet, mais encore une fois, nous ne pouvons pas encore le dire avec certitude.

“Verrouillé et chargé, doigt sur la détente” Le F suivant est plus proche que vous ne le pensiez. Les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent, les meilleures à ceux qui n’abandonnent jamais! pic.twitter.com/Pu7G6VZgFR – POCO Inde – Inscrivez-vous pour un vaccin ???????? (@IndiaPOCO) 28 mai 2021

Il y a eu des spéculations circulant sur le Web sur le prochain téléphone de Poco, et bien que certains aient dit que ce sera le Poco M3 Pro 5G, d’autres ont affirmé que la «marque» pourrait bientôt rebadger le Redmi K40 Gaming Edition pour l’Inde et le lancer sous le nom de Poco F3 GT. Bien qu’il n’y ait pas encore de mot sur le Poco M3 Pro 5G (bien que le directeur de Poco India, Anuj Sharma, ait confirmé à Financial Express Online exclusivement qu’ils lanceraient un téléphone 5G en Inde cette année), il semble que des rumeurs selon lesquelles Redmi K40 Gaming Edition arriverait en Inde. dans un autre nom peut être parfait.

L’un des principaux USP de l’édition Redmi K40 Gaming est qu’il contient la puce phare de MediaTek Dimensity 1200, l’autre est qu’il est livré avec des boutons d’épaule rétractables – c’est le premier téléphone de jeu de Redmi en Chine. Le Poco F3 GT viendra également avec la même puce et Poco a laissé entendre qu’il aurait des «déclencheurs».

Si le Poco F3 GT est une Redmi K40 Gaming Edition renommée, nous recherchons un écran AMOLED 1080p de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (échantillonnage tactile de 480 Hz) et un support HDR10 +, jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage, Batterie de 5065 mAh avec charge rapide de 67 W, deux haut-parleurs stéréo réglés par JBL et un système thermique exhaustif qui est une combinaison de graphène, de graphite et de refroidissement par chambre à vapeur. Le téléphone est également certifié IP53.

En Chine, la Redmi K40 Gaming Edition commence à 1999 CNY (environ 23000 Rs) pour le modèle de base avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Si l’histoire est quelque chose à passer, Poco peut lancer le téléphone en Inde avec quelques ajustements ici et là. Plus de détails sont attendus.

