Le lancement de la station spatiale chinoise pourrait coûter des vies au sol – .

Vous avez probablement vu la nouvelle cette semaine que la Chine a lancé avec succès le premier morceau de ce qui deviendra une toute nouvelle station spatiale. Le module a été lancé jeudi et la Chine a utilisé l’une de ses puissantes fusées Long March 5B pour pousser le matériel vers le ciel. Ce fut un grand jour pour l’agence spatiale chinoise, et cela a attiré beaucoup d’attention. Malheureusement, l’un des faits qui ne faisait pas partie du buzz initial était le fait que la Chine n’avait aucun moyen de contrôler son étage de fusée qui est maintenant en orbite autour de la Terre et retombe lentement vers la surface.

Comme le rapporte SpaceNews, l’étage central du Long March 5B qui a mis en orbite le module de la station spatiale «Heavenly Harmony» est en train de dégringoler autour de notre planète. La composante de fusée incontrôlée est absolument énorme et il ne faudra pas longtemps avant que l’attraction de la gravité ne devienne trop importante et qu’elle retombe à travers l’atmosphère vers nous. Où les morceaux atterriront-ils? Personne n’a aucune idée.

Les étages de fusée qui envoient des satellites ou d’autres engins spatiaux en orbite autour de la Terre finissent régulièrement par retomber vers la Terre. Dans la grande majorité des cas, les étages de la fusée se situent dans des zones prévisibles, généralement dans l’océan. Certains lancements entraînent des étages de fusées atteignant des vitesses qui leur permettraient de gravir autour de la Terre, mais ceux-ci sont souvent contrôlés à l’aide de brûlures qui les obligent à ralentir et, encore une fois, à tomber de manière inoffensive dans l’océan ou à brûler dans l’atmosphère. Dans de nombreux cas, le matériel ne peut pas résister au frottement intense de la rentrée et est essentiellement vaporisé.

Dans le cas de la longue marche chinoise 5B, la fusée a atteint sa vitesse orbitale mais disposera d’un temps limité avant d’être entraînée vers le bas. La Chine ne semble pas avoir utilisé une fonction de combustion contrôlée, ce qui rend la fusée très imprévisible. Sa taille en fera le plus gros vaisseau spatial incontrôlé à rentrer dans l’atmosphère, et il est possible qu’une quantité suffisante de l’étage de la fusée survivra à la rentrée et aura un impact sur le sol en dessous.

Donc, il y a une grosse fusée qui vole au-dessus de nos têtes et à un moment donné au cours de la semaine prochaine environ, elle va tomber… quelque part. Il se déplace extrêmement rapidement, complétant une orbite terrestre toutes les 90 minutes environ, ce qui rend presque impossible la prédiction de son emplacement de rentrée. Devrions-nous paniquer? Eh, probablement pas.

La fusée brûlera en effet dans l’atmosphère et la majorité de celle-ci devrait être complètement détruite dans le processus. Il est possible qu’aucun débris ne survienne même à la rentrée, mais si c’est le cas, il tombera probablement dans l’océan. La Terre a plus d’océan qu’autre chose et les chances que les débris tombent sur terre sont relativement faibles. Il y a encore moins de chances que cela ait un impact sur une zone peuplée, et si nous voulons être vraiment techniques, les chances que cela frappe quelqu’un ou causent une blessure sont très, très, très faibles. Ce n’est pas zéro, mais c’est assez proche.

