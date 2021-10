Le lancement de l’Apple Watch Series 7 est imminent et beaucoup d’amour pour l’iPhone 13 Pro

Bonjour et bienvenue dans un autre volet de Editor’s Desk avec le vôtre. Cela fait une semaine complète depuis le lancement de la nouvelle gamme iPhone 13 (sans doute le meilleur iPhone à ce jour), alors j’espère que vous avez apprécié votre nouvel iPhone si vous en avez un. Ou peut-être avez-vous un nouvel iPad mini 6 ou un iPad de base ? Peu importe ce que vous avez fini, j’espère que vous aimez votre nouveau jouet brillant !

En parlant de nouveaux produits, il y en a un qui a été annoncé avec les iPhones, mais nous n’avons pas encore de date de sortie. Il semble que cela va changer dans un avenir très proche, et c’est l’Apple Watch Series 7. Selon Jon Prosser, il semble que l’Apple Watch Series 7 pourrait commencer à être expédiée à la mi-octobre, ce qui est dans environ deux semaines. (même s’il se trompait complètement sur un nouveau design pour la série 7). Cela signifie que les précommandes pourraient être en place dès la semaine prochaine. Si vous attendiez des nouvelles sur le moment où vous pourrez acheter la nouvelle Apple Watch, cela pourrait bien être au coin de la rue !

Source : Pomme

Personnellement, je ne suis pas intéressé par la nouvelle série 7, mais certains de mes collègues sont ravis, même venant de la série 6. Je suis sûr que la série 7 est une mise à niveau digne. Rien que pour moi, même avec une série 5, je ne vois pas d’avantages majeurs. Mais pour l’amour de Dieu, n’achetez pas l’Apple Watch Series 3, qui est étonnamment toujours en vente – pourquoi, Apple ? Il est temps de mettre la série 3 au pâturage.

J’ai donc passé la semaine dernière avec mon iPhone 13 Pro, et je dois le dire, j’en suis absolument amoureux. Je ne suis peut-être pas encore tout à fait amoureux de la couleur Sierra Blue par rapport au Pacific Blue (je trouve cela très difficile à photographier), mais tout le reste? Ouais! Surtout le nouveau système de caméra.

J’ai même rédigé un article sur la façon dont l’appareil photo de l’iPhone 13 Pro se compare à l’iPhone 12 Pro, et honnêtement, je suis très impressionné. Les capteurs plus grands de tous les appareils photo du 13 Pro font de la photographie en basse lumière un jeu d’enfant. En fait, j’avais à peine besoin d’activer le mode Nuit dans Disney California Adventure, alors que l’iPhone 12 Pro utilisait constamment le mode Nuit. Grâce aux capteurs de l’appareil photo plus gros et aux vitesses d’obturation plus rapides, l’iPhone 13 Pro est une bête absolue en matière de photos en basse lumière. J’aime aussi particulièrement le nouveau mode Macro car je peux enfin prendre de bonnes photos macro sans avoir à utiliser un accessoire d’objectif externe, alléluia !

J’ai bricolé un peu les styles photographiques, mais je les ai trouvés plus subtils que je ne le souhaiterais et un peu destructeurs, car vous ne pouvez pas les supprimer une fois appliqués, et vous ne pouvez pas non plus les ajouter plus tard. Pour l’instant, je vais m’en tenir au style Standard et les modifier plus tard. Pour certaines personnes, les styles peuvent très bien fonctionner, mais pour le moment, ce n’est tout simplement pas mon truc. Et je prévois de mieux utiliser la vidéo en mode cinématique une fois que mon bébé arrivera dans quelques semaines, mais c’est incroyable que l’iPhone soit capable en premier lieu, malgré les limitations actuelles.

Source : René Ritchie

L’une des autres choses que j’apprécie jusqu’à présent sur l’iPhone 13 Pro est l’écran ProMotion, qui a 12 taux de rafraîchissement différents, soit sept de plus que l’iPad Pro. Pour être honnête, je n’ai jamais vraiment remarqué l’écran ProMotion sur mon iPad Pro 11 pouces 2020, mais j’ai l’impression que c’est beaucoup plus visible sur l’iPhone 13 Pro. C’est probablement à cause de la taille de l’écran plus petite, mais j’ai remarqué des animations encore plus fluides, un défilement et des choses plus faciles à lire. Ce n’est peut-être pas aussi dramatique que lorsque Apple a présenté pour la première fois un écran Retina, mais je peux faire la différence et je ne pense pas pouvoir revenir en arrière. J’espère juste voir plus d’applications tierces implémenter la prise en charge de l’affichage ProMotion.

Mais même si nous n’avons l’iPhone 13 que depuis une semaine (et que nous faisons déjà face à des retards de livraison), cela n’arrête pas les rumeurs et les concepts pour les futurs modèles d’iPhone. Nous avions déjà eu quelques rumeurs sur l’iPhone 14 avant même que l’iPhone 13 ne soit annoncé, mais il semble que Mark Gurman de Bloomberg soit le dernier à signaler une grande refonte à venir dans l’iPhone 14. La refonte pourrait éliminer complètement l’encoche et la bosse de l’appareil photo , allant avec une caméra frontale perforée et une conception de capteur, ainsi qu’un système de caméra qui affleure le reste de l’arrière de l’iPhone au lieu de dépasser. Je ne suis pas très surpris que l’année prochaine puisse apporter une refonte, car c’est ainsi que le cycle de l’iPhone a toujours été – environ deux ans avec le même type de design avant de passer à autre chose. Quoi qu’il en soit, je suis enthousiasmé par ce que l’avenir nous réserve.

Et si vous voulez vraiment vous déchaîner avec ce que Apple pourrait faire, assurez-vous de découvrir le dernier concept iPhone 15 Pro qui a fait le tour. Je pense qu’il est très peu probable qu’Apple fasse quelque chose comme ça, avec un écran secondaire qui partage le même espace que le système de caméra, mais on peut rêver, non ?

En tout cas, c’est tout pour cette semaine. Jusqu’à la prochaine fois!

– Christine Romero-Chan