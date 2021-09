Le lancement de l’Apple Watch Series 7 retardé ? Apple serait confronté à des problèmes de production pour sa nouvelle smartwatch

Apple n’a pas officiellement commenté cette question de problèmes de fabrication pour la prochaine montre. (Image représentative)

Apple Watch : L’heure est proche pour le dévoilement de la nouvelle Apple Watch, si l’on se fie aux tendances précédentes. Mais, cette année, le géant de la technologie pourrait avoir des problèmes. Deux rapports distincts suggèrent que Cupertino est confronté à des problèmes dans la fabrication de la nouvelle Apple Watch, ce qui pourrait retarder la sortie de la montre intelligente tant attendue. Les rapports ont indiqué que les complexités de la production de la montre intelligente concernent son design repensé, qui est conçu pour être des côtés plats et un écran plus grand.

Un rapport au Nikkei et un autre à Bloomberg ont déclaré que bien qu’une production à petite échelle de la nouvelle montre ait commencé, il y avait des défis critiques qui ont empêché l’entreprise d’atteindre des performances satisfaisantes en production, et si nous savons quelque chose sur Cupertino, c’est que il n’aime pas faire de compromis sur son niveau de satisfaction vis-à-vis de ses produits.

La production devrait avoir été interrompue temporairement car le géant de la technologie travaille avec les fournisseurs pour résoudre les problèmes avant d’entreprendre la production en série.

La nouvelle gamme d’Apple Watch, que nous appelons Apple Watch Series 7 selon la nomenclature précédente de Cupertino, devrait avoir un écran légèrement plus grand – et nous voulons dire légèrement, car selon les fuites et les rumeurs, l’augmentation serait de 1 mm – et les nouveaux modèles devraient avoir des tailles d’écran de 41 mm et 45 mm. En dehors de cela, il devrait également avoir des côtés plus plats ainsi qu’un affichage et des performances plus rapides.

De plus, selon Mark Gurman de Bloomberg, la montre ne devrait pas recevoir d’améliorations majeures en matière de santé, bien que certaines soient en préparation pour la gamme 2022 de la montre intelligente de Cupertino.

Conformément à la tendance d’Apple, une nouvelle smartwatch est lancée par la société en septembre de chaque année. Mais s’il y a effectivement des problèmes de production, alors, s’ils ne sont pas résolus, cela pourrait faire sortir Cupertino de son calendrier.

Cependant, Apple n’a pas officiellement commenté cette question de problèmes de fabrication pour la prochaine montre.

