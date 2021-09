Le lancement de l’iPhone 13 d’Apple est demain, mais vous pouvez le voir dès maintenant dans cette superbe vidéo

Apple dévoilera officiellement l’iPhone 13 le mardi 14 septembre lors de son dernier événement diffusé en direct. Contrairement à l’année dernière, Apple est prêt à lancer son dernier téléphone phare à temps cette année, malgré la pénurie continue de puces. Bien sûr, comme cela a été le cas pour chaque lancement récent d’iPhone, Apple a eu du mal à garder le moindre secret. Pratiquement tout ce que vous pourriez vouloir savoir sur l’iPhone 13 d’Apple a déjà été divulgué. Et maintenant, pour couronner le tout, quelqu’un a mis en place une vidéo montrant le nouveau design avec des détails époustouflants avant la révélation d’Apple.

Meilleure offre du jour Amazon vient de lancer une nouvelle vente massive – découvrez toutes les meilleures offres ici ! Prix : Voir les offres du jour ! Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

ConceptsiPhone a produit une bande-annonce non officielle pour le nouvel iPhone 13 ce week-end. Contrairement à sa dernière bande-annonce, cette vidéo présente ce que nous pensons être le design officiel de l’iPhone 13. À bien des égards, le design de l’iPhone 13 reflète celui de l’iPhone 12. Les côtés plats sont de retour, tout comme l’encoche. Mais il existe également un certain nombre de différences notables. La différence la plus évidente est peut-être la plus petite encoche. C’est la première fois qu’Apple modifie la taille de l’encoche depuis son lancement sur l’iPhone X. Les objectifs ont également été réorganisés à l’intérieur de la matrice de caméras arrière.

La vidéo de l’iPhone 13 montre le design final

La plupart des autres changements ne seront pas visibles à l’œil nu. D’une part, chacun des quatre nouveaux modèles d’iPhone sera censé être livré avec des batteries plus grosses. Ces batteries plus grosses seront probablement nécessaires pour les écrans 120 Hz supposés, car Apple apporte sa technologie ProMotion à l’iPhone.

Des sources s’attendent également à ce qu’Apple apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités de caméra à l’iPhone 13. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple introduira un mode vidéo cinématique, qui devrait ressembler au mode portrait pour l’enregistrement vidéo. Les propriétaires d’iPhone 13 pourront également capturer des séquences vidéo avec une qualité encore plus élevée avec la vidéo ProRes. Enfin, Gurman affirme également que les utilisateurs d’iPhone 13 peuvent avoir un meilleur contrôle sur les couleurs et les reflets des photos qu’ils prennent.

Pendant ce temps, Apple enregistre bon nombre des modifications de conception les plus importantes pour son iPhone 2022. Dans une fuite récente, l’hôte de Front Page Tech, Jon Prosser, a apparemment gâché le design de l’iPhone 14 plus d’un an avant son dévoilement. Si l’on en croit les sources de Prosser, l’iPhone 14 éliminera complètement l’encoche et introduira une caméra selfie perforée, similaire à la série Galaxy S. Apple pourrait également supprimer la bosse de l’appareil photo en augmentant la taille du téléphone.