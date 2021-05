Le lancement de Mi TV 4A 40 Horizon Edition India est prévu pour le 1er juin, un design “ sans lunette ” taquiné

Xiaomi est en train de développer son portefeuille de téléviseurs intelligents en Inde depuis un certain temps maintenant.

Mi TV 4A 40 Horizon Edition sera lancé en Inde le 1er juin, a annoncé Xiaomi lundi. Le modèle 40 pouces rejoindra les modèles 32 et 43 pouces existants de la gamme abordable de téléviseurs intelligents 4A de Xiaomi recevant le traitement «Horizon», c’est-à-dire que son gros USP sera sa conception «sans lunette» et Compte tenu de la nature de ce portefeuille, nous pouvons également nous attendre à ce qu’il soit évalué de manière très agressive. Pour le contexte, le modèle 32 pouces du Mi TV 4A Horizon Edition coûte 13 499 roupies tandis que le modèle 43 pouces est au prix de 22 999 roupies. Le Mi TV 4A 40 Horizon Edition devrait se situer entre les deux.

Comme mentionné précédemment, le principal atout de la Mi TV 4A 40 Horizon Edition sera son design bord à bord. Xiaomi va jusqu’à appeler cela une œuvre d’art et bien que cela puisse être un peu extensible, les lunettes minces sont généralement une non-présentation à environ Rs 20000, ce qui fait de ces téléviseurs Mi un bon rapport qualité-prix encore plus si vous êtes à la recherche de belles options sans vous ruiner. Sur la base d’un teaser partagé par la société, il est prudent de supposer que le Mi TV 4A 40 ressemblera beaucoup aux modèles 32 et 43 pouces (ces téléviseurs se vantent d’un rapport écran / corps allant jusqu’à un énorme 95 pour cent). Une autre garantie est qu’il sera basé sur le logiciel Android TV avec l’UI Patch Wall de l’agrégateur de contenu de Xiaomi.

Le modèle 43 pouces de la gamme a une résolution Full HD tandis que le modèle 32 pouces est uniquement compatible HD conformément au prix. Il n’est pas immédiatement clair si le modèle 40 pouces ne sera pas compatible avec le Full HD ou le HD.

Outre la résolution et la taille de l’écran, les modèles 32 et 43 pouces existants ont le même matériel et les mêmes fonctionnalités, y compris la fonction pratique de réveil rapide de Xiaomi. Il y a de fortes chances que le modèle de 40 pouces ait également les mêmes spécifications, bien que des détails plus fins soient toujours attendus.

La société a lancé son téléviseur intelligent le plus grand et le plus cher, le Mi QLED TV 4K 75 pouces en Inde en avril. Cela venait de près dans la foulée de l'incursion de Redmi dans le marché en plein essor de la télévision intelligente en Inde.

