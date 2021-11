Le lancement de Pixel Fold a peut-être été annulé

L’une des rumeurs Pixel les plus excitantes de l’année a déclaré que Google était sur le point de lancer son propre combiné pliable. Le soi-disant Pixel Fold présenterait un design similaire à celui du combiné Galaxy Z Fold 3 de Samsung, avec quelques pièces essentielles provenant directement de Samsung. Leaks a déclaré que le pliable serait introduit aux côtés du Pixel 6, mais la mélodie a ensuite changé. Google avait reporté la sortie, selon les rumeurs. Au mieux, nous obtiendrions un clin d’œil au sujet des pliables lors du Pixel 6. Les rapports qui ont suivi ont indiqué que le Pixel pliable ne serait pas lancé avant 2022. Et un nouveau rapport apporte d’autres mauvaises nouvelles. Dans le meilleur des cas, le Google Pixel Fold bénéficiera d’une fenêtre de publication pour la seconde moitié de 2022.

Les premières rumeurs de Pixel

Les rumeurs de Pixel Fold ont brossé un tableau passionnant du combiné plus tôt cette année. Le combiné comporterait le même écran OLED que Samsung utilise pour le pliable Fold 3 et le même panneau Ultra Thing Glass (UTG) qui se trouve au-dessus de l’écran. Ils ont laissé entendre que le Pixel Fold aurait une durabilité accrue, correspondant au Fold 3. Et le nouveau Samsung pliable s’est avéré encore plus durable que ses prédécesseurs.

De plus, Google a travaillé sur l’optimisation d’Android pour les pliables. Android 12L est la mise à jour qui est censée adapter le système d’exploitation pour mieux s’adapter aux appareils dotés d’écrans plus grands, comme les combinés pliables. C’était une autre indication que Google travaillait sur un appareil Pixel Fold.

Plus récemment, nous avons appris que le Pixel Fold n’offrirait pas une expérience d’appareil photo phare comme la série Pixel 6. Au lieu de cela, Google équiperait le matériel de l’appareil photo Pixel 5 dans le nouveau pliable.

Applications Google fonctionnant sur Galaxy Fold 3 pliable. Source de l’image : Google

Pixel Fold peut être annulé

Un rapport de Display Supply Chain Consultants (DSCC) fournit une nouvelle mise à jour sur les plans Pixel Fold de Google. Les experts DSCC ont fourni des informations précises sur les écrans que les smartphones inédits utiliseraient. Ils ont mentionné le Pixel Fold à quelques reprises plus tôt cette année dans leurs listes d’appareils pliables à venir.

Le groupe affirme que leurs sources de chaîne d’approvisionnement rapportent que Google a décidé de ne pas commercialiser le Pixel Fold. Google ne prévoit pas de le dévoiler en 2021, ni au cours des six premiers mois de l’année prochaine :

Nos sources ont indiqué que Google pensait que le produit ne serait pas aussi compétitif qu’il aurait dû l’être. Ils pensaient probablement que rivaliser avec Samsung aux États-Unis et en Europe sur un petit marché de niche confronté à des coûts plus élevés que leur principal concurrent mettrait toutes les chances de son côté contre ce projet.

Le rapport note que le Pixel Fold aurait dû comporter un panneau LTPO 120 Hz avec un rafraîchissement variable. L’écran aurait correspondu à la taille du Fold 3. Mais le téléphone de Google n’aurait pas été équipé d’une caméra sous-écran comme le combiné de Samsung.

Google n’a pas annoncé publiquement le Pixel Fold. Donc techniquement, le Pixel Fold ne peut pas être annulé. Mais si le rapport DSCC est exact, il est probablement prudent de dire que la version actuelle de Pixel Fold pourrait ne pas arriver dans les magasins. Google continuera sans aucun doute à développer en interne son combiné pliable. Le matériel et la conception pourraient devoir changer en cours de route. C’est le seul moyen pour Google de s’assurer que le Pixel Fold peut rivaliser.

Quelle que soit la version de Pixel Fold de première génération que Google finira par publier, le combiné devra rivaliser avec ses rivaux. Il devra comporter des processeurs plus récents, de meilleurs appareils photo et proposer des conceptions haut de gamme similaires. En d’autres termes, cette annulation de Pixel Fold est pratiquement un délai de publication dont Google a besoin pour réviser le combiné pliable. Mais nous ne faisons que spéculer sur le rapport DSCC.

Le Galaxy Z Fold 3 de Samsung est étanche IPX8. Source de l’image : Samsung

D’autres pliables sont en préparation

Les experts du DSCC s’attendent à ce que les fabricants chinois de smartphones, dont Oppo, Vivo, Xiaomi et Huawei, lancent des combinés pliables qui concurrenceront les modèles de Samsung. Mais on ne sait pas quand ces appareils seront lancés. La pénurie actuelle de puces pourrait retarder davantage les nouveaux combinés pliables.

De plus, Samsung devrait lancer de nouveaux combinés pliables au cours du second semestre 2022. La société a clairement indiqué récemment que les téléphones pliables jouaient un rôle important dans sa stratégie mobile pour l’avenir. Et Samsung a déclaré vouloir continuer à être à la pointe du développement des téléphones pliables.