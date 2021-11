Le lancement de Playdate repoussé à 2022 suite à des difficultés matérielles « frustrantes »

Il semble que les difficultés logistiques soient le problème brûlant en ce moment, car ce n’est pas seulement le lancement de Steam Deck qui a été reporté – le petit Game Boy jaune, Playdate, va également manquer sa date de sortie prévue.

Dans une mise à jour envoyée à tous les clients Playdate qui ont l’une des unités pré-commandées, voici comment l’équipe Playdate a décrit le problème qui a causé le retard :

Heureusement, l’équipe Playdate est « extrêmement confiante » que le nouveau fournisseur de batteries leur fournira la durée de vie de la batterie qu’ils ont conçue : « La batterie de Playdate est conçue pour durer très longtemps et être toujours prête pour vous, même si elle n’est pas utilisée pendant quelque temps. »

Les 5 000 Playdates qui devaient être terminées et expédiées aux clients ont dû être renvoyées en Malaisie pour de nouvelles batteries. « Comment ça s’est passé ? Pas génial !!! »

Il n’y a pas que les piles, cependant. La pénurie mondiale de puces (dont Nintendo a également souffert) et les défaillances de la chaîne d’approvisionnement mondiale liées à la pandémie ont obligé l’équipe à trouver une solution de contournement: utiliser un processeur similaire, mais plus largement disponible. La puce qu’ils avaient l’intention d’utiliser est apparemment sauvegardée dans les commandes pendant deux années entières !

Tout cela signifie que les précommandes sont toutes repoussées, bien que la « file d’attente » n’ait pas changé – les gens recevront toujours les Playdates dans l’ordre dans lequel ils les ont achetées.

Voici le calendrier mis à jour :

Groupe 1 ~1 à 10 000

Fin 2021 → Maintenant Début 2022

Groupe #2 ~10 000 à 20 000

Fin 2021 → Maintenant Début 2022

Groupe #3 ~20 000 à 30 000

Toujours 2022 (deuxième mi-temps)

Groupe #4 ~30 000 à 40 000

Toujours 2022 (deuxième mi-temps)

Groupe #5 ~40 000 à 50 000

Toujours 2022 (fin de la seconde moitié)

Quant aux bonnes nouvelles :

» Côté logiciel, nous avons passé les dernières semaines à tester intensivement le code de livraison de la saison avec chaque employé de Panic.

Après quelques réglages et ajustements, les jeux sont exactement comme nous l’avions rêvé : vous vous réveillez le matin et votre Playdate est prête avec deux nouveaux jeux à déballer et à jouer. La livraison de nouveaux jeux fonctionne très bien et se sent bien – à chaque fois.

Nous venons également de terminer des travaux très complexes sur un mise à jour du système de fichiers pour Playdate, Playdate vous sera donc livré avec un système de fichiers de journalisation plus robuste, pour tirer le meilleur parti de ses 4 Go de stockage. »