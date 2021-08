Le lancement de Realme GT 5G India prévu pour le 18 août, sera au-dessus de Rs 30 000

Les mêmes couleurs seraient disponibles pour le téléphone.

Vrai moi: Le smartphone le plus puissant de Realme, le Realme GT 5G, devrait être lancé en Inde le 18 août. Le lancement a été confirmé par le PDG de Realme India et Europe, Madhav Sheth, lors d’un épisode de Ask Madhav. Dans la vidéo, on lui a demandé quelles seraient les spécifications de GT pour l’Inde, ce à quoi il a répondu que la société avait reçu des commentaires de clients potentiels pour qu’elle reste la même que la version mondiale, et par conséquent, Realme GT 5G serait lancé en Inde sans aucun changement par rapport à la version mondiale. Les mêmes couleurs seraient disponibles pour le téléphone.

Realme GT 5G : Prix en Inde

Le Realme GT 5G serait également lancé avec une version principale que la société avait lancée en Chine le mois dernier. En ce qui concerne le prix, Madhav a déclaré avoir reçu des demandes pour garder le téléphone sous Rs 30 000, mais a ajouté qu’en raison des spécifications et de la construction du téléphone, cela ne serait pas possible et, par conséquent, le téléphone serait certainement être au-dessus de Rs 30 000.

Spécifications du Realme GT 5G

Madhav a déclaré que puisqu’il s’agit du smartphone phare lancé par la société, il n’aurait pas de variante 4G. Sur la base des spécifications de la version mondiale, le téléphone est le smartphone le plus puissant de Realme en raison de son processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 888, et les utilisateurs obtiendraient un écran de 6,43 pouces avec un écran Full HD + AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 1080 × 2400 pixels.

Il fonctionnerait sur Android 11 associé à Realme UI 2.0, et il serait disponible en deux variantes – 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Une triple caméra arrière dotée d’un capteur principal 64MP avec flash LED et ouverture f/1.8, un capteur ultra-large 8MP avec ouverture f/2.3 et une caméra macro 2MP avec ouverture f/2,4 sont également intégrées dans le téléphone phare, ainsi qu’un Caméra frontale 16MP avec ouverture f/2.5.

Il est également équipé d’une batterie de 4 500 mAh qui prend en charge la charge Super Dart de 65 W.

