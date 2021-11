Le lancement de SKIMS X Fendi de Kim Kardashian rapporte 1 million de dollars en une minute

Kim KardashianLa marque SKIMS s’associe à Fendi pour une collaboration de mode, et leur collection est très demandée… en tirant rapidement 7 chiffres en une minute seulement !

Des sources ayant une connaissance directe disent à TMZ … Kim vient de lancer sa collaboration SKIMS avec Fendi en ligne ce matin, et dans la minute d’ouverture, le combo de mode a enregistré 1 million de dollars de ventes.

On nous dit que tout dans la collection est déjà essentiellement épuisé … et les premiers chiffres placent cela sur la bonne voie pour être le plus grand jour de lancement de la courte histoire de la marque de Kim.

Les articles de la collection allaient de 100 $ à 4 200 $ … y compris la robe en cuir de 4 200 $ Kim portait plus tôt ce mois-ci pour les Innovator Awards 2021 du Wall Street Journal Magazine, où elle a reçu un honneur pour sa ligne SKIMS. On nous dit que la robe est épuisée.

On dirait que la demande refoulée a été à la hauteur du battage médiatique … on nous dit que plus de 300 000 personnes se sont inscrites pour être sur la liste d’attente avant le lancement.