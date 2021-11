Le lancement de SpaceX Crew-3 a encore été retardé, cette fois au 10 novembre

La mission SpaceX Crew-3 vers la Station spatiale internationale a de nouveau été retardée, cette fois au 10 novembre à 21h03 HE, a annoncé dimanche la NASA. Bien que la NASA ait initialement prévu d’avoir une relève de la garde avec les astronautes de Crew-2 saluant l’équipe Crew-3 avant le départ de Crew-2, l’agence spatiale a décidé de ramener l’équipage 2 sur Terre en premier, poussant cette mission de dimanche à Lundi 8 novembre à 14h05 HE, en raison de problèmes météorologiques.

Mercredi a jusqu’à présent 80% de chances de conditions météorologiques favorables au décollage, a noté SpaceX dans un tweet dimanche. Si tout se passe comme prévu, l’engin décollera du Kennedy Space Center en Floride et s’amarrera à l’ISS vers 19 h 10 HE le 11 novembre.

Après qu’il était initialement prévu pour un lancement le 31 octobre, le Crew-3 a subi plusieurs retards, pour des raisons météorologiques, et une fois pour un « problème médical mineur » avec l’un des membres d’équipage. . Quatre astronautes – Thomas Marshburn, Raja Chari et Kayla Barron de la NASA, et Matthias Maurer de l’Agence spatiale européenne – voyageront à bord du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX pour commencer un séjour de six mois en orbite sur l’ISS.

Crew-3 est le troisième vol opérationnel en équipage pour SpaceX dans le cadre du programme d’équipage commercial de la NASA, qui utilise des embarcations privées pour amener les astronautes de la NASA vers et depuis l’ISS. Si jamais il se lance, ce sera la cinquième fois que Space X enverra des personnes en orbite à bord de son Crew Dragon ; SpaceX a lancé deux astronautes de la NASA vers l’ISS en mai 2020.

La couverture en direct du lancement par la NASA sera disponible sur YouTube et sur le site Web de l’agence.