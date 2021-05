Le lancement de Spotify HiFi pourrait être imminent en tant qu’icône de spots utilisateur sur l’application

Un utilisateur de Reddit a pu trouver le menu Spotify HiFi dans une chanson de son application iOS, ce qui pourrait indiquer que le nouveau niveau d’abonnement pourrait bientôt être lancé. Cette découverte s’est produite alors qu’Apple Music venait d’annoncer sa qualité audio Lossless avec le support Dolby Atmos et Spatial Audio en juin.

Selon l’utilisateur «TheMonarc», un pépin dans l’application Spotify pour iOS a permis d’accéder au menu HiFi. L’utilisateur explique: «J’ai réussi à ouvrir le menu« HiFi »en appuyant rapidement sur l’icône de problème lors du lancement de l’application.» L’utilisateur a partagé une vidéo de trois secondes avec le menu Spotify HiFi qui apparaît pendant près d’une demi-seconde ici.

Spotify a annoncé en février son intention de lancer un abonnement HiFi plus tard cette année. À l’époque, la société avait déclaré qu’elle allait être un module complémentaire pour les abonnés Spotify Premium, mais comme la plate-forme a augmenté ses prix et qu’Apple Music ne facture pas plus pour la qualité premium, on ne sait pas quels sont les plans de Spotify pour le moment. .

L’icône HiFi sur Spotify va apparaître dans le coin inférieur droit de l’application et comprend du texte sur la musique lue en qualité 16 bits / 44,1 kHz, ce que Apple propose dans Lossless. Apple donnera également à ses utilisateurs une qualité Hi-Res Lossless à 24 bits à 192 kHz, mais il n’est pas clair pour le moment si Spotify suivra également le même chemin.

Si Spotify HiFi est bientôt lancé, il entrera dans la guerre de la musique premium où Amazon vient de baisser les prix de son abonnement HD et Apple Music a annoncé qu’il ne facturerait pas plus pour Lossless. Deezer, qui propose déjà un niveau d’abonnement HiFi, coûte 14,99 $, et Tidal est le seul service qui coûte le HiFi à 19,99 $.

Récemment, Spotify a annoncé qu’il apportait également des améliorations d’accessibilité sur iOS / Android, y compris la transcription automatique de podcast.

Nous apportons continuellement des améliorations d’accessibilité à l’expérience pour aider beaucoup de nos utilisateurs à profiter plus facilement des chansons et des podcasts qu’ils aiment. Donc, aujourd’hui, nous présentons trois mises à jour de Spotify sur iOS et Android: des boutons avec des fonctionnalités de lisibilité accrues, des options de redimensionnement du texte et une version bêta pour les transcriptions de podcast.

Avez-vous pu repérer ce problème avec HiFi dans une chanson sur Spotify? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

