Le lancement de Xiaomi Mi Band 6 India est prévu pour le 26 août, Mi Notebook arrive également

Jimmy Westenberg / Autorité Android

TL;DR

Xiaomi lancera le Mi Band 6 en Inde le 26 août. La société apporte également un nouveau Mi Notebook dans le pays.

Xiaomi organise un événement Smarter Living en Inde le 26 août. Bien que l’invitation partagée avec nous par e-mail ne révèle pas grand-chose, le directeur commercial de Xiaomi India, Raghu Reddy, a confirmé à India Today que le Mi Band 6 fera enfin ses débuts à la campagne.

Le groupe de fitness a été lancé en avril et ne fait que maintenant son chemin vers l’Inde. Xiaomi a réussi à intégrer plus de fonctionnalités tout en maintenant le prix bas comme toujours. Par rapport au Mi Band 5, le Mi Band de sixième génération est doté d’un écran AMOLED plus grand, du double du nombre de modes d’activité et d’une surveillance de l’oxygène dans le sang. Il peut également désormais évaluer la qualité de la respiration du sommeil, en plus de proposer des fonctionnalités utiles telles que la résistance à l’eau 5ATM, l’intelligence d’activité personnelle (PAI), et plus encore.

Outre le Mi Band 6, Reddy a également confirmé le lancement d’un nouveau Mi Notebook avec un clavier rétroéclairé. L’exécutif de Xiaomi a révélé que la gamme existante de Mi Notebooks – Mi Notebook 14, Mi Notebook 14 Horizon Edition et Mi Notebook 14 e-learning edition – sera interrompue après le lancement.

Nous ne connaissons pas encore les spécifications du nouvel ordinateur portable Mi, mais il est probable qu’il coûtera plus cher qu’avant. Vous pouvez également vous attendre à voir de grandes mises à niveau des spécifications sur la machine.

Outre le Mi Band 6 et le Mi Notebook, Xiaomi devrait également annoncer quelques autres produits dans la journée. L’image teaser accompagnant l’invitation suggère de nouveaux écouteurs TWS, des téléviseurs et plus encore.