Le lancement de Xiaomi Redmi Note 11T 5G en Inde le 30 novembre sera un Redmi Note 11 renommé

Redmi Note 11T 5G sera lancé en Inde le 30 novembre, a annoncé lundi Xiaomi. Bien qu’il ne soit pas mentionné explicitement, il s’agira d’un suivi du Redmi Note 10T 5G sorti plus tôt dans l’année. La spéculation est répandue que le Redmi Note 11T 5G sera un Redmi Note 11 renommé de Chine.

Xiaomi l’appelle le « coureur de nouvelle génération ». La page de produit qui est mise en ligne simultanément, laisse tomber quelques œufs de Pâques tels que « affichage rapide », « charge rapide » et « amplificateur de RAM ». Mais la plus grande nouvelle est peut-être que la même page de produit contient quelques images de produits qui confirment presque que le Redmi Note 11T 5G sera bien un Redmi Note 11 renommé.

Le Redmi Note 11 a déjà été renommé une fois par la marque dérivée de Xiaomi, Poco, avec le Poco M4 Pro 5G. Maintenant, il est sur le point d’en obtenir un autre, bien que ceux qui gardent une trace sauront que ce n’est pas nouveau pour Xiaomi. Le Redmi Note 10T s’est d’abord cassé la couverture en tant que Redmi Note 10 5G sur les marchés mondiaux et a été rapidement relancé sous le nom de Poco M3 Pro avec un design remanié.

En Chine, le Redmi Note 11 démarre à 1 199 CNY (environ Rs 14 000) pour une version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est également disponible en trois autres configurations : 6 Go/128 Go pour 1 299 CNY (environ 15 200 Rs), 8 Go/128 Go pour 1 499 CNY (environ 17 500 Rs) et 8 Go/256 Go pour 1 699 CNY (environ 19 900 Rs).

Il est sûr de dire que Xiaomi cherchera à réduire le Realme 8S 5G qui est basé sur le même système sur puce MediaTek Dimensity 810 que le Redmi Note 11/Redmi Note 11T. Le Realme 8s est disponible en deux configurations : 6 Go/128 Go et 8 Go/128 Go. Alors que la configuration d’entrée de gamme coûte Rs 17 999, le modèle haut de gamme vous coûtera Rs 19 999.

Si vous vous posez des questions sur le Redmi Note 11 Pro et le Redmi Note 11 Pro Plus, eh bien, Xiaomi ne les lance pas en Inde le même jour que le Redmi Note 11T 5G. C’est logique. Il y a une petite chance que les prix Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro Plus – en Inde – dépassent les Rs 20 000 si vous regardez leurs équivalents en Chine. Si tel est le cas, il y a de plus grandes chances que Xiaomi ne lance même pas le Redmi Note 11 Pro et le Redmi Note 11 Pro Plus sous leur forme actuelle sur le marché indien.

Il y a deux séries de rumeurs qui circulent: l’une selon laquelle Xiaomi rééditera la série Redmi Note 11 avec des puces Qualcomm au début de l’année prochaine, puis, éventuellement, le lancement des Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro Plus « mis à jour » sous le Mi-maintenant Xiaomi-branding pour justifier apparemment leur prix plus élevé. Encore une fois, ce ne sera pas la première fois que quelque chose comme cela se produirait, si cela devait arriver. Le Mi 10i était essentiellement un Redmi Note 9 Pro 5G rebadgé. Donc, c’est possible.

Quoi qu’il en soit, Xiaomi lance tout « Redmi Note 11 » avec le Redmi Note 11T 5G, ce qui est un peu plus tôt que prévu. Le Redmi Note de dernière génération, alias Redmi Note 10, a été lancé en janvier 2021. La série a engendré un total de cinq modèles. Il serait intéressant de voir ce que Xiaomi a en réserve pour les prochains modèles.

