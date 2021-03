Le lancement des AirPods 3 pourrait être retardé avec l’iPhone 13

Les AirPods 3 pourraient commencer à sortir des chaînes de production au troisième trimestre 2021, selon une nouvelle rumeur, ce qui signifierait probablement qu’il sera lancé aux côtés de la gamme iPhone 13 pendant la fenêtre de sortie habituelle des téléphones Apple.

C’est contraire à un récent rumeur suggérant qu’un nouveau modèle d’AirPods pourrait être lancé lors du prochain événement de produit suspect d’Apple le 23 mars. Mais les nouvelles informations proviennent du célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo, qui aurait affirmé que la société commencerait à produire de nouveaux modèles d’AirPod au cours du troisième trimestre civil. de 2021 », selon un rapport d’investisseur vu par AppleInsider .

Plus intéressant: Kuo n’est pas sûr qu’Apple remplacera complètement les AirPods 2 actuels par le nouveau modèle ou le conservera dans la gamme en tant qu’option moins chère. On craint que ce dernier siphonne les ventes des nouveaux AirPods 3, mais le fait de ne pas avoir d’option abordable pourrait également éloigner les consommateurs.

Et bien que Kuo prédit une baisse globale des ventes d’AirPods, d’AirPods Pro et d’AirPods Max avant la sortie des AirPods 3, la demande pour le nouveau modèle signifiera que le volume des expéditions (et idéalement, les ventes) se redressera au quatrième trimestre et pendant la période des fêtes.

Kuo n’a pas suggéré de date de sortie pour les AirPods 3, indiquant simplement qu’Apple commencera la production au troisième trimestre 2021 – mais étant donné la façon dont Apple a regroupé ses annonces de nouveaux iPhones et autres gadgets variés en septembre de chaque année, nous nous attendons à ce que ce soit le cas. le cas à nouveau. Bien sûr, la gamme iPhone 12 et d’autres produits lancés ont été dispersés à travers Trois jours en septembre, octobre et novembre en 2020 (probablement en raison de retards de production liés à la pandémie), donc cela pourrait être différent en 2021.

Le mystère des AirPods 3

Ce serait plus facile à juger si nous en savions plus sur les soi-disant AirPods 3; tout ce que nous avons vraiment entendu concerne un rumeur refonte qui a remplacé le haut boîtier de recharge par un boîtier plus large et trapu comme le boîtier AirPods Pro. Cette fuite montre que les AirPods 3 conservent le corps en plastique arrondi au lieu des embouts en silicone de son prédécesseur.

Il est étrange de savoir si peu de choses aussi proches d’une date de lancement potentielle le 23 mars, mais il y a des raisons de croire que cela pourrait être plus tard. L’une des sources affirmant cette date, Jon Prosser, l’a annoncé dans un tweeter , puis a répondu avec une liste de produits prêts et qui pourraient faire leurs débuts lors de l’événement: « AirTags, iPad Pro, AirPods [3], Apple TV.’

Bien que tout cela soit possible, ce sont les AirTags qui ont attiré notre attention – des fuites et des rumeurs ont affirmé que le tracker de type Tile était à venir depuis un an ou deux. Il est possible que Prosser ait raison et que les AirPods 3 sommes prêt … mais Kuo a également raison, et Apple attend juste le troisième trimestre 2021 et commence à produire les véritables écouteurs sans fil pour ses propres raisons.

Ces raisons pourraient être multiples, des retards de production persistants dus à la pandémie à la préférence d’Apple selon laquelle les produits sont annoncés avant la saison des vacances au quatrième trimestre 2021. Ce qui est clair, c’est que les AirPods 2 sont sortis en 2019, et les gens qui les ont achetés peuvent alors ressentez le besoin d’un remplacement au bon moment si les AirPods 3 sortent cette année.