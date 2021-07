Le lancement des travaux sur le couloir Janakpuri West-RK Ashram Marg du métro de Delhi a commencé avec un lanceur à la pointe de la technologie

Pour la toute première fois, une telle technologie est utilisée dans le pays.

Le métro de Delhi a commencé les travaux de lancement sur le couloir Janakpuri West – RK Ashram Marg avec un lanceur de pointe attaché à un transporteur pour le lancement de poutres en U sur sa section surélevée. Pour la toute première fois, une telle technologie est utilisée dans le pays. Selon DMRC, le nouveau lanceur avec Transporter est entièrement électrique avec un rendement beaucoup plus élevé que les lanceurs ou les grues conventionnels. La poutre en U est transportée par le transporteur à partir d’un point désigné et est déplacée vers l’avant sur des rails posés sur les poutres en U déjà érigées pour ajouter plus de poutres en U plus loin du point d’alimentation au lanceur. Les poutres en U, par conséquent, doivent être transportées sur remorque uniquement jusqu’au point d’alimentation identifié à un endroit approprié et non sur toute la longueur de l’ouvrage. Cela se traduit par un besoin en espace beaucoup moins important, a déclaré le DMRC.

Ce nouveau lanceur spécialement conçu mesure 62 mètres de long et a un poids total de 230T. Selon le métro de Delhi, il peut négocier des pentes allant jusqu’à 4 % et des courbes de rayon de 200 mètres. Le Transporter mesure 41,75 mètres de long et pèse 35 tonnes. Le Transporter peut voyager à une vitesse de 3 km/h à vide et de 2 km/h à pleine charge.

Comparé à la méthode conventionnelle des poutres en U de lancement, le rendement de cette nouvelle innovation est assez élevé. En moyenne, ce lanceur peut ériger quatre à six poutres en U par jour alors qu’avec la méthode conventionnelle, environ deux poutres en U peuvent être réalisées dans des environnements de travail encombrés comme à Delhi-NCR. Comme le montage des poutres en U avec des grues conventionnelles nécessite le blocage des routes pour positionner les grues, il ne peut être effectué que pendant la nuit. Mais dans le cas de ce nouveau Launcher avec Transporter, le transport des U-poutres se fait avec le Transporter sur le viaduc érigé sans aucune interface avec la route à partir d’un seul point de ravitaillement identifié.

Selon DMRC, la charge totale des poutres en U qui doivent être érigées s’élève à 160 tonnes et un total de 462 poutres en U doivent être érigées dans le contrat. Ce lanceur de pointe a été rendu opérationnel pour la construction d’un viaduc de 9,5 km de long de Mukarba Chowk à Ashok Vihar couvrant quatre stations méro à savoir Majlis Park, Bhalswa, Ashok Vihar et Azadpur et une connexion au dépôt de Majlis Park, le société ajoutée.

