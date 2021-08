Le lancement du commutateur de Slime Rancher montre une fois de plus le pouvoir de vente de l’eShop

in

Plus tôt ce mois-ci, le titre populaire du bac à sable à la première personne Slime Rancher a été lancé sur Switch sous une nouvelle apparence « Plortable Edition ». Le jeu (qui est plutôt charmant, d’ailleurs) existe depuis plusieurs années maintenant, entrant pour la première fois en accès anticipé en janvier 2016 et lancé officiellement sur plusieurs plateformes en août 2017, mais le lancement de Switch de ce mois-ci l’a vu atteindre de nouveaux sommets.

Le directeur de Slime Rancher, Nick Popovich, a révélé sur Twitter que bien que le jeu en soit à sa sixième année, il a connu sa meilleure journée de vente le 11 août, le jour de son lancement sur le Switch eShop. Nintendo a traité le jeu avec une bonne dose de marketing sous sa marque Indie World, aidant sans aucun doute à pousser le jeu dans les yeux de plus de joueurs potentiels.

“Nous sommes à mi-chemin de la 6e (!) année d’existence de Slime Rancher et hier a été le meilleur jour de vente de son histoire”, a déclaré Popovich après le lancement du jeu. « Merci à tous d’avoir soutenu notre édition Plortable sur Switch ! »

Les nouvelles nous rappellent plusieurs histoires à succès indépendantes que nous avons eu le plaisir de couvrir dans le passé, comme l’occasion capitale qui a été le lancement de Untitled Goose Game, quand Alwa’s Legacy a vendu plus d’exemplaires sur Switch en un peu plus d’une semaine qu’il géré en quatre mois sur Steam, et plusieurs histoires de développeurs partagées en 2018 qui ont peint le Switch eShop sous un jour très positif.

Bien sûr, tous les jeux ne peuvent pas connaître le même succès, mais il est toujours agréable d’entendre que de plus petits studios tirent le meilleur parti des plates-formes de Nintendo.