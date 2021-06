Le lancement du Huawei P50 Pro est prévu pour fin juillet dans une nouvelle fuite – .

Huawei a dévoilé sa nouvelle version d’Android lors d’un événement numérique en juin. HarmonyOS sera compatible avec un grand nombre de produits Huawei existants, et bien qu’il ne semble pas être autre chose qu’un fork Android, c’est le système d’exploitation que Huawei utilisera sur ses appareils pour remplacer l’AOSP Android de Google. Ni l’un ni l’autre n’exécutera les applications Google, car Huawei figure toujours sur la liste des entités américaines, ce qui l’empêche de faire des affaires avec des entreprises américaines.

Huawei a abordé l’interdiction américaine lors de la même émission, où il a taquiné la nouvelle série Huawei P50. Nous nous attendions à ce que le téléphone phare soit déjà lancé dans les magasins, mais Huawei a admis qu’il avait eu du mal à mettre l’appareil sur le marché. Huawei semblait déterminé à lancer le P50 Pro, et une nouvelle fuite en provenance de Chine indique une date de sortie potentielle pour le premier produit phare de Huawei de l’année.

“Pour des raisons que vous connaissez tous, une date de lancement n’a pas encore été fixée”, a déclaré sur scène le PDG de Huawei, Richard Yu. « Mais nous essayons de comprendre comment mettre cet excellent produit à votre disposition. »

“C’est une pure beauté avec un design ultra-mince et léger et un langage de conception emblématique”, a déclaré l’exécutif. “Cela élève la photographie mobile à un nouveau niveau”, a ajouté Yu, alors que Huawei montrait la conception partielle du téléphone, visible dans l’image ci-dessus.

Huawei a pratiquement confirmé que les fuites de conception du P50 du début de l’année étaient exactes. Le P50 comportera deux modules de caméra massifs à l’arrière et sera livré avec la marque Leica. On dit dans la rue que le P50 sera le dernier téléphone Huawei à porter le nom de Leica au dos, alors que le fabricant d’appareils photo a dévoilé son propre téléphone Android plus tôt ce mois-ci.

Bien que Huawei n’ait fourni aucun détail sur les spécifications du matériel ni sur une date de lancement potentielle, PhoneArena a récupéré un rapport de Weibo qui propose une date de sortie possible.

Un utilisateur a posté un nombre binaire sur le site de médias sociaux. Ce nombre se traduit par 729 lorsqu’il est converti en décimal, ce qui peut être interprété comme 7/29. Si la fuite est exacte, Huawei pourrait annoncer l’appareil à cette date ou le mettre alors à la disposition des acheteurs.

Un lancement fin juillet pour le P50 donnerait à Huawei un petit avantage sur Samsung et Apple, qui dévoileront chacun leurs produits phares en août et septembre, respectivement. Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 devraient être dévoilés début août et arriver en magasin quelques semaines plus tard. L’événement d’annonce de l’iPhone 13 est attendu à la mi-septembre, les nouveaux téléphones devant être expédiés aux consommateurs d’ici la fin du mois.

Mais un P50 Pro avec des caméras considérablement améliorées pourrait ne pas avoir autant d’importance sur les marchés internationaux. Le téléphone serait toujours lancé sans les applications Google à bord, ce qui constitue une rupture pour les utilisateurs d’Android qui sont profondément ancrés dans l’écosystème de Google. La série P50 pourrait avoir un meilleur sort en Chine, où les applications Google ne sont pas disponibles pour les acheteurs. Même ainsi, l’interdiction de Huawei aux États-Unis ne cause pas seulement des problèmes logiciels. Le fabricant de téléphones chinois a également du mal à obtenir des puces haut de gamme qui donneraient au P50 une chance de rivaliser avec Samsung et Apple.

Les acheteurs d’Android en Europe et sur d’autres marchés cherchant à essayer un téléphone ressemblant au P50 Pro pourraient essayer la série 50 de Honor. Ce sont des téléphones de milieu de gamme dotés d’un design d’appareil photo rappelant le P50 Pro. Ils prennent également en charge les applications Google, car Honor est désormais une entité distincte de Huawei.