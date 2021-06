Le lancement du MacBook Pro M1X aurait lieu en novembre si les statistiques s’appliquaient

Jusqu’à présent, nous avons eu diverses prédictions sur le moment où nous pourrions nous attendre au lancement du MacBook Pro M1X. L’affirmation de Jon Prosser sur la WWDC s’est bien sûr avérée fausse, tandis que Bloomberg était plus prudent en suggérant «dès le début de l’été». Nous avons maintenant une autre nouvelle entrée, celle-ci proposant novembre…

La découverte de mots-clés dans la vidéo YouTube officielle d’Apple a prouvé qu’au moins quelqu’un chez Apple pensait que les modèles attendus de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces devaient être annoncés, mais il est tout à fait possible qu’ils aient simplement lu les mêmes rumeurs que tout le monde. fait lors de la définition des balises.

ZDNet a pensé que les tendances historiques des lancements de Mac pourraient peut-être aider à prédire quand nous pourrions mettre la main sur les nouveaux modèles.

Il y a quelques tendances à noter. De 2007 à 2016, il y avait toujours de nouveaux Mac sortis en octobre. Cette tendance semble s’être estompée au cours des dernières années, mais il y a eu des sorties en novembre et décembre. Cependant, une constante semble être restée stable de 2007 à 2020 : de nouveaux Mac sont disponibles au cours des trois derniers mois de l’année.

Sur les 64 versions de produits depuis janvier 2007, seules neuf ont eu lieu en juillet, août et septembre. Ainsi, seulement 14% de toutes les versions Mac ont eu lieu en juillet, août et septembre. Plus intéressant encore, toutes ces versions d’été, sauf une, ont eu lieu en 2014 ou avant. Au cours des six dernières années, une seule version a eu lieu au cours de ces mois : une modification des spécifications des MacBook Pro survenue en juillet 2018 […]

[And so we predict] il est peu probable que vous ayez quelque chose de nouveau avant novembre.