Le lancement du nouveau Motorola Razr 3 pourrait être beaucoup plus tôt que prévu | La technologie

Le Motorola Razr 3 serait le nouveau téléphone pliable de Motorola et son lancement est attendu bien plus tôt que prévu. Il viendrait concurrencer des rivaux coriaces comme le Galaxy Z Flip 3.

Les téléphones pliables sont l’avenir et l’intérêt pour eux a augmenté au maximum. Au cours des dernières années, plusieurs entreprises ont opté pour ces appareils, Samsung a été l’une de ces entreprises et l’a fait avec deux formats différents pour comprendre cette technologie.

Les exemples les plus clairs sont le Samsung Galaxy Z Fold 3 avec un format de téléphone classique et une fois déplié il devient une tablette, tandis que le Samsung Galaxy Z Flip 3 dont le format est de type coque. Bien entendu, Motorola a également opté pour ce dernier format.

L’appareil issu de son mouvement était le Motorola Razr, un terminal qui hérite du nom de son homonyme non intelligent et qui est venu combiner l’ancien avec le moderne. La réception de l’appareil n’a pas été comme prévu car il n’a pas intégré de composants à la pointe de la technologie.

Motorola semble vouloir rattraper ses erreurs avec le lancement du nouveau Motorola Razr 3. Cet appareil fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs mois et pourrait arriver bien plus tôt que prévu. En fait, les dates qu’ils envisagent sont le début de l’été.

Autrement dit, il devrait arriver début juin 2022. À l’intérieur, les rumeurs suggèrent qu’il aurait les derniers processeurs Qualcomm et il embarquerait le Snapdragon 8 Gen 1. Ce processeur promet d’avoir une puissance plus que respectable.

Bien sûr, le Motorola Razr 3 peut avoir des difficultés et c’est qu’il y a maintenant beaucoup plus de concurrence qu’avant. En fait, Honor s’est également pleinement lancé dans le secteur des appareils pliables avec son Honor Magic V et cela s’est déjà révélé.

Il faudra être attentif aux projets que Motorola a pour ce nouveau téléphone pliable. Nous espérons qu’à son lancement, il sera disponible sur plusieurs marchés et pays comme l’Espagne afin que nous puissions reprendre le gant dès le début et vous faire part de notre expérience.