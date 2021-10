Le lancement du nouveau Sony Xperia annoncé pour fin octobre

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Sony a annoncé un événement surprise de lancement du Xperia prévu plus tard ce mois-ci. On ne sait pas quel appareil fera son apparition. L’événement est prévu pour le 26 octobre.

Vous avez peut-être pensé que Sony avait terminé le lancement de nouveaux produits Xperia après l’arrivée de ses produits phares et intermédiaires plus tôt cette année. Cependant, il semble que l’entreprise ait une surprise dans sa manche. Sony a maintenant confirmé qu’un nouveau produit Xperia sera dévoilé plus tard ce mois-ci.

Dans un article Twitter publié mardi, la société a révélé la date et l’heure du lancement mais a partagé quelques autres détails. Bien que l’image d’accroche rappelle la lumière tombant sur l’objectif d’un appareil photo, elle présente sans doute plus de questions que de réponses.

Notamment, Sony a annoncé le Xperia 1 III et le Xperia 5 III en avril, tandis que le Xperia 10 III a suivi peu de temps après. Au cours des derniers cycles de sortie, ces trois appareils ont constitué l’essentiel de la liste des smartphones de Sony. S’il s’agit d’un nouveau lancement de smartphone, il est possible que cela provienne d’une nouvelle série. Bien sûr, rien ne prouve que ce produit Xperia sera un smartphone.

Quoi qu’il en soit, la société satisfera notre curiosité lors de son événement du 26 octobre, prévu pour un départ à 12 h JST (23 h HE). D’ici là, dites-nous ce que vous pensez du prochain produit Xperia de Sony dans les commentaires ci-dessous.