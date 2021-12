Le lancement du OnePlus 10 Pro est en avance sur les attentes et la confirmation vient de la main de Pete Lau | La technologie

Le PDG de OnePlus a confirmé que le lancement du OnePlus 10 Pro arrivera début 2022, faisant considérablement progresser le cycle naturel de renouvellement de ses appareils.

2021 a encore quelques jours à vivre, mais cela n’empêche pas les entreprises de commencer à lâcher des pilules sur les nouveaux appareils qu’elles ont en main et qu’elles présenteront l’année prochaine.

Et, est-ce que 2022 est postulé comme une année au cours de laquelle nous verrons des rénovations des principaux terminaux, mais le plus intéressant est qu’il semble que nous n’aurons pas à attendre le deuxième trimestre de l’année pour connaître ces appareils.

Il semble que de nombreuses entreprises aient programmé leurs appareils depuis le début des années, l’une de ces entreprises serait OnePlus. La firme asiatique d’appareils mobiles, de montres et d’écouteurs a confirmé que le OnePlus 10 Pro arriverait plus tôt que prévu.

Cette confirmation ne vient pas d’une fuite ou d’une rumeur, c’est le PDG de l’entreprise lui-même qui a révélé les données concernant le OnePlus 10 Pro. Ce terminal serait prévu pour le premier mois de l’année 2022.

Nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le connaître complètement, alors pour ouvrir la bouche, nous allons passer en revue les spécifications qui ont été divulguées jusqu’à présent. À l’intérieur de l’appareil, nous trouverions le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

La RAM et le stockage seraient à déterminer, mais des rumeurs suggèrent qu’il existerait une version avec 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de mémoire pour stocker des photos, des vidéos et des fichiers en tout genre.

Quant à l’écran, ce qui est attendu, c’est qu’il arrivera avec une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD + et 120 Hz comme taux de rafraîchissement. Cet écran serait perforé pour laisser un trou pour la caméra dans la zone centrale supérieure.

Les caméras qui sont attendues au dos de cet appareil seraient au nombre de trois. Les rumeurs suggèrent que le principal aurait 48 mégapixels, tandis que l’ultra grand angle serait de 50 mégapixels et le zoom avec un grossissement optique jusqu’à 3,3 de 8 mégapixels.

Si toutes ces données s’avèrent vraies, le OnePlus 10 Pro pourrait devenir l’un des terminaux les plus puissants et les plus équilibrés de 2022. Bien sûr, il faudra attendre la présentation officielle pour se débarrasser de tout doute.