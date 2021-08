Le lancement du Pixel 5a signifie la fin de la route pour le Pixel 5 et le Pixel 4a avec la 5G

Le Google Pixel 5a est sorti et disponible à l’achat – si vous habitez aux États-Unis ou au Japon, au moins – et Google a maintenant confirmé que les anciens téléphones Pixel 5 et Pixel 4a avec 5G seront abandonnés avant le lancement de le Pixel 6.

“Avec nos prévisions actuelles, nous nous attendons à ce que Google Store aux États-Unis vende les Pixel 4a (5G) et Pixel 5 dans les semaines à venir après le lancement du Pixel 5a (5G)”, a déclaré Google à The Verge dans un communiqué. “Ces produits continueront d’être disponibles auprès de certains partenaires jusqu’à épuisement des stocks.”

Bien qu’il ne soit pas surprenant de voir le Pixel 4a avec 5G progressivement supprimé maintenant que son successeur est là, il est plus inhabituel pour Google d’annuler le Pixel 5 – apparemment son appareil phare actuel – avant le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sur les tablettes ( Google n’a pas dit exactement quand ce sera).

Autour du monde

Ce que cela signifie pour les pays en dehors des États-Unis et du Japon n’est pas tout à fait clair. Sans le Pixel 5a, les acheteurs de smartphones dans ces parties du monde n’auront plus que les téléphones Pixel 6 (lorsqu’ils finiront par apparaître) et le Pixel 4a parmi lesquels choisir.

Le Pixel 4a a maintenant un an et n’a pas la vitesse, la résistance à l’eau ou la connectivité 5G qu’offre le Pixel 5a. La bonne nouvelle est que vous pouvez acheter le Pixel 4a à des prix très raisonnables maintenant, donc cela vaut toujours la peine d’être considéré.

Google n’a pas spécifiquement dit que le Pixel 5 et le Pixel 4a avec 5G seront abandonnés en dehors des États-Unis et du Japon, mais cela semble très probable – selon Digital Trends, le Royaume-Uni est un pays où vous ne pourrez pas acheter ces téléphones pendant beaucoup plus longtemps.

Analyse : des puces avec tout

Le Google Pixel 4a. (Crédit image : TechRadar)

La prise de décision de Google au cours des 18 derniers mois environ a été quelque peu erratique, mais la société peut signaler des circonstances atténuantes – et en particulier, la pénurie mondiale actuelle de puces qui affecte tout le monde et tout dans l’industrie électronique.

Comme nous l’avons déjà écrit, les pressions de la pandémie mondiale et diverses sanctions commerciales sont les principales raisons de la pénurie. Les fabricants ont dû faire face à des blocages et à un plus petit nombre de travailleurs, tandis que les consommateurs ont demandé de plus en plus de gadgets (y compris les consoles de jeux) à utiliser à la maison.

Google n’est pas isolé de tout cela, d’où le calendrier de lancement plutôt déroutant du Pixel 4a avec la 5G (il est apparu avec le Pixel 5, pas le Pixel 4a), et le lancement restreint du Pixel 5a, et maintenant les anciens Pixels sont abandonnés plus tôt que prévu.

Il semble que les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront lancés dans le monde entier, et pour les marchés américain et japonais, le Pixel 5a est une excellente alternative de milieu de gamme. Pour le reste du monde, le Pixel 4a n’est pas une option si attrayante pour ceux qui ne veulent pas dépenser gros, mais il faudra le faire pour le moment.