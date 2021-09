Le lancement du Samsung Galaxy M52 5G en Inde est prévu pour le 28 septembre : prix prévu, spécifications et tout ce qu’il faut savoir

in

Samsung Galaxy M52 5G

Le Samsung Galaxy M52 5G sera lancé en Inde le 28 septembre. Amazon a mis à jour sa liste avec le nouveau smartphone Samsung. Samsung a également confirmé le lancement de son téléphone mince à triple caméra arrière sur les réseaux sociaux. Il succédera au Samsung Galaxy M51 lancé l’année dernière.

Le lancement aura lieu à 12 h 00 IST le 28 septembre, montre l’image teaser sur le microsite dédié d’Amazon. « Il est temps d’abandonner vos vieux téléphones encombrants ! Le #LeanestMeanestMonsterEver est enfin apparu sur la scène et cette fois, il est 21% plus élégant et 100% sur Flek. Alors, affichez votre style avec un monstre super mince de 7,4 mm et faites-leur tourner les têtes comme jamais auparavant. Dit le dernier tweet de Samsung lors du lancement.

Le Samsung Galaxy M52 5G sera mis en vente sur la boutique en ligne Amazon et Samsung India peu de temps après le lancement.

Spécifications du Samsung Galaxy M52 5G (attendues)

Le Samsung Galaxy M52 5G, comme taquiné, est de 7,4 mm de construction mince, dispose d’une triple caméra arrière, d’un capteur d’empreintes digitales latéral et d’un écran perforé. Bien que le reste de ses spécifications n’ait pas encore été dévoilé, la liste sur le site du détaillant polonais suggérait que le téléphone fonctionne sur une interface utilisateur, basée sur Android 11, un écran Infinity-O de 6,7 pouces full-HD+ (1 080 × 2 400 pixels), ainsi que un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un rapport hauteur/largeur de 20: 9. Il semblait également avoir un SoC Qualcomm Snapdragon 778G octa-core, couplé à 8 Go de RAM.

Les spécifications de l’appareil photo indiquent que le capteur principal est un tireur macro de 64 mégapixels, 5 mégapixels et un tireur ultra-large de 12 mégapixels. Le capteur de la caméra selfie est de 32 mégapixels. Toutes les options de connectivité courantes sur le Galaxy M52 5G incluent le Wi-Fi, la 4G LTE, le Bluetooth et un port USB Type-C. Le téléphone 5G prend en charge NFC et sera livré avec une batterie de 5 000 mAh.

Le téléphone était répertorié dans les variantes de couleur bleu noir et blanc sur le site Web du détaillant polonais.

Prix ​​​​du Samsung Galaxy M52 5G (attendu)

Le prix du Galaxy M52 5G en Inde n’a pas encore été révélé, mais une première liste sur un site Web étranger suggère que le téléphone coûtera environ 33 000 roupies pour la variante de stockage 8 Go + 128 Go.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.