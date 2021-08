Le lancement du Samsung Galaxy S21 FE est prévu début septembre

in

La rumeur disait à l’origine que Samsung dévoilerait le Galaxy S21 FE aux côtés du Galaxy Z Flip 3 et du Galaxy Z Fold 3 plus tôt ce mois-ci, bien que cela ne se soit pas matérialisé peut-être en raison de la pénurie actuelle de puces. Une nouvelle fuite prétend maintenant que l’appareil verra enfin le jour début septembre.

Le pronostiqueur Mauri QHD a partagé la dernière rumeur sur Twitter, citant une source de Samsung elle-même. Selon le conseil, Samsung dévoilera la version moins chère du Galaxy S21 le 8 septembre. Cela dit, cela ne représente en aucun cas une confirmation officielle.

Si la date de lancement prévue s’avère exacte, en revanche, l’appareil sera probablement disponible à l’achat d’ici la fin du mois prochain, selon SamMobile. Il convient de noter que la date de la rumeur est seulement deux semaines plus tôt que la date de lancement du Galaxy S20 FE l’année dernière.

En ce qui concerne les spécifications, une liste sur la console Google Play a récemment révélé que le Galaxy S21 FE 5G comportera un chipset Qualcomm Snapdragon 888 associé à 6 Go ou 8 Go de RAM pour la version haut de gamme du téléphone. Il pourrait également avoir jusqu’à 256 Go de stockage intégré, selon une liste TENAA.

On pense que le reste de ses spécifications est le même que celui du Galaxy S21, qui est l’un des meilleurs téléphones Android, y compris un écran AMOLED plat de 120 Hz et une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 25 W. Il pourrait également être livré avec une configuration triple caméra à l’arrière comprenant un capteur principal de 32MP, un capteur ultra-large de 12MP et un téléobjectif de 8MP. Son selfie snapper pourrait être un appareil photo 12MP.

Le téléphone a également récemment reçu la certification Bluetooth, indiquant qu’il se rapproche de son lancement.

