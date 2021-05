Le lancement du satellite stimulera le réseau de données géospatiales de BlackSky

Les employés des salles blanches jouent de la guitare aérienne alors qu’ils se préparent pour le lancement par Rocket Lab de deux satellites BlackSky. (Spaceflight Inc. via Twitter)

Les deux prochains satellites de la constellation de vaisseaux spatiaux d’observation de la Terre de BlackSky devraient être lancés par Rocket Lab depuis la Nouvelle-Zélande dès ce week-end, mais leur chemin vers l’orbite comportait des arrêts importants à un demi-monde dans la région de Seattle.

Les satellites Gen-2 Global de BlackSky ont été conçus et construits dans l’usine de LeoStella à Tukwila, Washington, non loin de l’aéroport international de Seattle-Tacoma. Spaceflight Inc., basé à Seattle, s’occupe de la logistique en vue du décollage au sommet d’un lanceur Rocket Lab Electron. Et BlackSky lui-même divise son personnel entre Herndon, en Virginie, et la base d’origine de la société à Seattle.

«Un trio spatial de Seattle!» Jodi Sorensen, vice-président du marketing de Spaceflight Inc., a déclaré dans un tweet.

Le lancement prochain du complexe de lancement de Rocket Lab sur la péninsule de Mahia en Nouvelle-Zélande est prévu pour au plus tôt 3 heures du matin, heure du Pacifique, samedi.

Rocket Lab a surnommé la mission «Running Out of Toes», en reconnaissance de son statut de 20e lancement de la startup. Mais BlackSky et LeoStella sont loin d’être à court de satellites: Sept sont déjà en orbite, et le nouveau vaisseau spatial rapprochera la constellation en orbite terrestre basse de BlackSky de son effectif complet.

«Nous allons augmenter le nombre de satellites à 30», a déclaré jeudi le PDG de BlackSky Brian O’Toole lors d’un dialogue en ligne présenté par le Space Policy and Research Center de l’Université de Washington. «Ce sera dans la période 2024-2025.»

LeoStella, qui est une joint-venture entre BlackSky et Thales Alenia Space, travaille déjà avec BlackSky pour développer des satellites de troisième génération capables de fournir des images avec une résolution de pixels de 50 centimètres (20 pouces) et des capacités infrarouges à ondes courtes. Mais O’Toole a souligné que les satellites eux-mêmes ne sont qu’une composante de l’activité de BlackSky.

«Je ne nous considère pas comme une société satellite», a-t-il déclaré. «Je parle de BlackSky comme d’une entreprise de logiciels et d’analyse de données qui possède certains satellites.»

Les lectures des satellites de BlackSky – et d’autres systèmes d’observation de la Terre – alimentent la plate-forme d’intelligence géospatiale améliorée par l’IA de la société, connue sous le nom de Spectra.La plate-forme logicielle suit les changements dans les images au fil du temps et corrèle ces changements avec d’autres données allant des statistiques financières à publications sur les réseaux sociaux.

Les résultats peuvent fournir des informations sur des phénomènes tels que les effets du blocage du canal de Suez cette année sur le transport maritime mondial ou les conséquences de la fermeture du pipeline colonial la semaine dernière. Pour le public de Seattle, O’Toole a noté que BlackSky avait contribué à des causes philanthropiques à Vulcan Inc. du milliardaire Paul Allen et à la Fondation Bill & Melinda Gates.

«Nous avons beaucoup travaillé pour aider le groupe philanthropique de Vulcan à comprendre comment la technologie spatiale pourrait être appliquée au problème de la pêche illégale», a-t-il déclaré. «Nous avons eu des discussions – encore une fois, à Seattle – avec la Fondation Gates sur l’utilisation des technologies géospatiales pour comprendre où vous devez déployer des ressources pour les vaccinations.»

Lors de la création de BlackSky, en 2013, l’idée était que n’importe qui pourrait commander des images en temps quasi réel à partir des satellites de l’entreprise et télécharger une image en 90 minutes. Mais pour l’instant, l’entreprise se concentre sur les clients gouvernementaux et les applications interentreprises plutôt que sur le marché grand public.

«Nous resterons ainsi pendant un moment», a déclaré O’Toole.

De grands changements sont à venir pour BlackSky: la société devrait entrer en bourse dans quelques mois, aux termes d’une fusion de chèques en blanc de près de 1,5 milliard de dollars avec Osprey Technology Acquisition Corp.

Rocket Lab est également au milieu de grands changements, et pas seulement parce que la société prépare sa propre fusion SPAC de 4,1 milliards de dollars avec Vector Acquisition Corp.

Si tout se déroule comme prévu, «Running Out of Toes» marquera la deuxième récupération en mer du propulseur de premier étage de la fusée Electron – faisant suite au premier essai de novembre dernier. Cette fois-ci, le booster sera équipé d’un bouclier thermique amélioré. Rocket Lab a également développé un berceau hydraulique pour sortir le navire de l’océan Pacifique et le monter sur un navire de récupération.

“Ce sera humide, mais il sera en très bon état par rapport à certains des dommages subis par le véhicule précédent lorsque nous l’avons amené sur le bateau par houle de 5 mètres”, a déclaré Peter Beck, PDG de Rocket Lab, aux journalistes lors d’un pré- briefing de lancement.

Rocket Lab prévoit au moins une autre expérience de splashdown après «Running Out of Toes», mais finalement la société a l’intention d’envoyer un hélicoptère après chaque lancement pour arracher le booster du ciel alors qu’il flotte au bout d’un parachute. Maintenant, ce serait quelque chose que les satellites de BlackSky devraient surveiller.