Le lancement du télescope rend Noël joyeux pour les fans de l’espace

Une fusée européenne Ariane 5 envoie le télescope spatial James Webb de la NASA dans l’espace. (NASA via YouTube)

Le télescope le plus cher de l’univers connu a commencé son voyage vers un point de vue à un million de kilomètres de la Terre avec son lancement depuis la Guyane française.

Le décollage d’aujourd’hui d’une fusée Ariane 5 depuis le port spatial sud-américain de l’Agence spatiale européenne, à 9h20 heure locale (4h20 PT), n’était que la première étape de ce qui devrait être un voyage d’un mois pour James de 10 milliards de dollars de la NASA. Télescope spatial Webb.

« Tout s’est réuni en ce jour de Noël pour envoyer un nouveau cadeau aux astronomes du monde », a déclaré Rob Navias, commentateur du lancement de la NASA.

Les contrôleurs de vol ont éclaté en applaudissements lorsque le télescope s’est séparé du deuxième étage d’Ariane 5. « Allez Webb ! » s’est écrié Jean-Luc Voyer, directeur des opérations de la gamme.

JWST doit s’installer dans une région de l’espace connue sous le nom de Point de Lagrange Soleil-Terre 2, ou L2, où les forces gravitationnelles de la Terre et du soleil s’alignent pour aider à maintenir le vaisseau spatial dans une position stable dans l’ombre de la Terre. En cours de route, le télescope devra déployer son pare-soleil et son miroir segmenté dans un processus qui aurait 344 points de défaillance uniques potentiels.

Le projet de la NASA, entrepris en partenariat avec l’ESA et l’Agence spatiale canadienne, a dû faire face à des milliards de dollars de dépassements de coûts et à des années de retard. Lorsque le projet a été conçu dans les années 1990, Ariane 5 était la seule fusée suffisamment puissante pour effectuer le décollage, ce qui signifiait que le télescope devait être transporté par bateau jusqu’au site de lancement.

Quelques jours seulement avant le décollage, un problème de communication et des inquiétudes météorologiques ont contraint le lancement à être reprogrammé pour Noël, ce qui complique les plans de vacances pour les astronomes du monde entier.

En raison de la destination lointaine du télescope, il ne peut pas être réparé par un équipage d’astronautes après le lancement. Il n’y a aucune possibilité de corriger les défauts optiques, comme ce fut le cas après le déploiement du télescope spatial Hubble. S’assurer que le télescope est aussi sûr que possible est l’une des principales raisons du coût de 10 milliards de dollars.

« Ceux qui ne sont pas inquiets ou même terrifiés à ce sujet ne comprennent pas ce que nous essayons de faire », a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour la science, dans un article de blog de pré-lancement.

Ce que la NASA essaie de faire, c’est d’amener l’astronomie à un niveau supérieur à ce qui est réalisable avec Hubble, qui en est actuellement à sa 32e année de fonctionnement. Pour y arriver, les scientifiques et les ingénieurs ont conçu un télescope avec un miroir en béryllium plaqué or si grand (6,5 mètres ou 21,3 pieds de large) qu’il a dû être plié à la manière d’un origami pour le lancement.

Le miroir à 18 segments du télescope Webb a près de sept fois la capacité de collecte de lumière du miroir de Hubble et un champ de vision nettement plus large. La NASA affirme que les instruments de Webb sont 100 fois plus sensibles que ceux de Hubble.

JWST est optimisé pour les observations infrarouges, qui sont particulièrement adaptées à l’étude des endroits poussiéreux où naissent les planètes et des bords décalés vers le rouge de l’univers observable.

James Davenport, un astronome de l’Université de Washington qui a joué un rôle dans la sélection des projets qui obtiendront le temps d’observation du télescope, a déclaré que JWST devrait ouvrir une nouvelle fenêtre sur l’univers.

« Les astronomes de l’UW font des prédictions sur ce que JWST observera depuis des années », a-t-il déclaré dans un e-mail. « De la mesure de la composition de l’atmosphère des planètes extrasolaires voisines, de la recherche de la » planète 9 « et même de l’étude d’étoiles individuelles dans d’autres galaxies. »

Il a déclaré que lui et ses collègues de l’UW regarderaient le voyage du télescope vers L2 « avec impatience », mais sans un sentiment de catastrophe imminente.

« Honnêtement, je ne suis pas du tout nerveux », a déclaré Davenport. « Les meilleurs esprits ont travaillé sur cette installation pendant presque toute ma vie… les retards ont été pour s’assurer que tout se passe bien. »

Cinq faits rapides sur JWST

Le télescope a été nommé d’après le regretté administrateur de la NASA James Webb, qui a dirigé l’agence spatiale de 1961 à 1968. Certains astronomes ont demandé la suppression du nom de Webb, affirmant qu’il s’était rangé à la discrimination du gouvernement à l’encontre des employés LGTBQ dans les années 1950 et 1960. Mais la NASA dit que le nom est là pour rester. JWST a été construit par Northrop Grumman sous la supervision du Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland, et a dû être expédié de la Californie à la Guyane française via le canal de Panama. Les détails du voyage ont été gardés secrets, en partie pour frustrer les pirates qui pourraient chercher à prendre le télescope en otage. Aux termes de son partenariat avec la NASA, l’Agence spatiale européenne s’est vu garantir au moins 15 % du temps d’observation. (Il a obtenu 30%.) Le télescope a quatre instruments scientifiques : la caméra proche infrarouge, ou NIRCam ; le spectrographe proche infrarouge, ou NIRSpec ; l’Instrument Infrarouge Moyen, ou MIRI ; et le capteur de guidage fin/l’imageur proche infrarouge et le spectrographe sans fente de l’Agence spatiale canadienne, ou le miroir et les détecteurs FGS/NIRISS.JWST devront être refroidis à une température d’environ 388 degrés en dessous de zéro Fahrenheit (40 Kelvin ou -233 degrés Celsius) pour fonctionner correctement. C’est un grand défi, car le rayonnement solaire devrait chauffer le « côté chaud » du pare-soleil du télescope à des températures proches de l’ébullition, jusqu’à 185 degrés F (85 degrés C). Le télescope est conçu pour au moins cinq et un demi-années de fonctionnement (six mois pour l’étalonnage, plus cinq ans d’opérations scientifiques), mais les scientifiques espèrent que cela durera beaucoup plus longtemps. Le facteur limitant devrait être le carburant pour maintenir son orbite de halo à L2. Il y a assez de carburant pour au moins 10 ans, et il est théoriquement possible de ravitailler le vaisseau spatial si la NASA le veut vraiment, vraiment.