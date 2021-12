Le lancement du télescope spatial James Webb a salué le « merveilleux cadeau de Noël » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le « télescope spatial James Webb » de la Nasa se lance en orbite

Le télescope spatial James Webb, connu sous le nom de Webb, est le plus grand et le plus puissant télescope jamais lancé dans l’espace. L’instrument révolutionnaire de 9 milliards de dollars a été lancé avec succès samedi depuis la côte nord-est de l’Amérique du Sud, ouvrant une nouvelle ère très attendue d’exploration astronomique.

Les scientifiques du contrôle de mission ont applaudi lorsque la fusée Ariane 5 a décollé de sa rampe de lancement alors qu’elle commençait son voyage historique dans l’espace.

Webb consolide le statut de la Grande-Bretagne en tant que superpuissance scientifique et technologique de premier plan en raison du rôle clé que le Royaume-Uni a joué dans son développement.

Le professeur d’astrophysique et de sciences spatiales, Martin Barstow, a tweeté: « Woohoo! #JWST #NASAWebb #esa lancement réussi. Il reste encore beaucoup de moments mordants, mais JWST est en route ».

L’animateur de Sky at Night, Chris Lintott, a tweeté : « LIFTOFF!!!!!! »

Le télescope spatial James Webb (Image : .)

Le télescope attaché à une fusée attend son lancement (Image : .)

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré : « C’est un grand jour non seulement pour l’Amérique, l’Europe et nos partenaires canadiens, mais c’est un grand jour pour la planète Terre.

« En trois décennies, nous avons produit ce télescope qui va nous ramener dans le temps, aux tout débuts de l’Univers. Nous allons découvrir des choses incroyables que nous n’avions jamais imaginées. »

Le ministre britannique des Sciences, George Freeman, a déclaré : « Aujourd’hui est une étape monumentale pour la science spatiale internationale et britannique : le télescope spatial Webb nous permettra d’aller plus loin et plus profondément pour explorer et découvrir notre univers planétaire.

« Le projet s’appuie fortement sur l’expertise de classe mondiale des meilleurs scientifiques et ingénieurs britanniques qui ont pu fournir des pièces vitales de ce télescope complexe et puissant.

« Être au cœur de ce projet international met en valeur le talent innovant des scientifiques et ingénieurs britanniques de renommée mondiale et souligne notre position en tant que puissance scientifique mondiale. »

EN SAVOIR PLUS SUR LES BRITS DEMANDÉS D’OBTENIR DES BOOSTS LE BOXING DAY

Ingénieurs et techniciens assemblent le télescope spatial James Webb (Image: .)

Les ingénieurs et scientifiques du télescope spatial James Webb travaillent dans une salle blanche au centre spatial Goddard (Image: .)

Le professeur Brian Cox, commentant avant le lancement, a déclaré: « Bonne chance @NASAWebb – certainement l’un des scientifiques les plus importants [launches] dans l’histoire.

« Ce sera un merveilleux cadeau de Noël si tout se passe comme prévu, et j’en suis sûr !

« Mais je sais que même les plus rationnels d’entre nous croiseront les doigts secrètement 🙂 ».

Salué par la NASA comme le premier observatoire des sciences spatiales de la prochaine décennie, le puissant télescope infrarouge était emballé à l’intérieur de la soute d’une fusée Ariane 5 prête à décoller à 12h20 depuis la base de lancement de l’Agence spatiale européenne (ESA) en Guyane française.

La pièce de technologie de 14 000 livres a été libérée de la fusée de construction française après un trajet de 30 minutes dans l’espace.

Le télescope Webb mettra ensuite un mois pour atteindre sa destination en orbite solaire à environ un million de kilomètres de la Terre, soit environ quatre fois plus loin que la Lune.

La trajectoire orbitale spéciale de Webb le maintiendra en alignement constant avec la Terre alors que la planète et le télescope tournent autour du soleil en tandem.

A NE PAS MANQUER :

Meghan Markle a laissé tomber une mise à jour dévastatrice de Noël sur Instagram [REVEALED]

Joe Biden s’apprête à lever l’interdiction de voyager en Afrique au milieu de la vague d’Omicron [REPORT]

Boycott de la BBC à partir d’AUJOURD’HUI alors que les opinions sont invitées à s’éteindre ce Noël [LATEST]

L’industrie spatiale britannique (Image : Express)

Son prédécesseur vieux de 30 ans, le télescope spatial Hubble, orbite autour de la Terre à une distance de 340 milles, passant dans l’ombre de la planète toutes les heures et demie.

Nommé d’après l’homme qui a supervisé la NASA pendant la majeure partie de sa décennie de formation des années 1960, Webb est environ 100 fois plus sensible que Hubble et devrait transformer la compréhension des scientifiques de l’univers et de notre place dans celui-ci.

Il verra principalement le cosmos dans le spectre infrarouge, lui permettant de scruter les nuages ​​de gaz et de poussière où naissent les étoiles, tandis que Hubble a fonctionné principalement aux longueurs d’onde optiques et ultraviolettes.

Webb est conçu pour répondre à des questions telles que l’apparence de l’univers primitif ainsi que l’évolution des trous noirs, des galaxies et des systèmes planétaires.

Le télescope est si grand qu’il a dû être plié à la manière d’un origami pour rentrer dans Ariane 5. Il se déploiera comme un transformateur dans l’espace.

Travail sur les membranes pliantes d’un article de test à grande échelle pare-soleil à cinq couches (Image: .)

Le Dr Caroline Harper, responsable des sciences spatiales à l’Agence spatiale britannique (UKSA), a déclaré que les découvertes révolutionnaires de Webb seront rendues possibles grâce à un consortium international de scientifiques, dirigé par les meilleurs et les plus brillants du Royaume-Uni.

Elle a déclaré à Express.co.uk : « La science qui va être faite avec ce télescope devrait être vraiment étonnante.

« Je pense que le fait qu’il y ait eu tant de retards vous montre à quel point c’est ambitieux et complexe.

« En tant que tel, cela va révolutionner, je pense, la façon dont nous voyons l’univers. »

Webb est en préparation depuis le lancement de Hubble en avril 1990. Il devait à l’origine être construit et prêt à voler dès 2007.

Cependant, le projet a subi de nombreux retards, dont une récente décision de repousser la date de lancement.

L’instrument Mid-Infrared ou MIRI est monté sur le télescope, une caméra et un spectrographe conçus pour voir la lumière dans la région de l’infrarouge moyen du spectre électromagnétique.

La lumière à ces longueurs d’onde étendues est invisible à l’œil nu, mais ce ne sera pas un problème pour Webb car il a été conçu pour observer la lumière des étoiles datées d’environ 13,5 milliards d’années.

Selon la NASA, l’instrument MIRI permettra à Webb de prendre le type d’images qui « continuera l’astrophotographie à couper le souffle » qui a fait de Hubble un nom bien connu.

L’instrument sensible a été conçu et construit par un consortium européen de 10 pays, dirigé par le Royaume-Uni et comprenant des chercheurs de l’Université d’Édimbourg à RAL Space au Rutherford Appleton Laboratory à Harwell.

Le Dr Harper a déclaré à express.co.uk : « C’est certainement l’ambition de la nouvelle stratégie spatiale nationale d’utiliser l’espace pour contribuer à notre ambition d’être une superpuissance scientifique et technologique, et ces choses ne peuvent qu’y apporter une contribution positive.

« Le Royaume-Uni est un bon endroit pour venir faire des recherches. C’est le message et c’est un bon message à faire passer. »