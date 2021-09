Le lancement d’un prêt DeFi révolutionnaire dans l’espace Blockchain ⋆ Crypto new media

Publicité





BNPL est un protocole de prêt DeFi caractérisé par des nœuds bancaires qui mettent le capital entre les mains des utilisateurs sans garanties. Il s’agit d’un protocole révolutionnaire sur le réseau blockchain Ethereum qui vise à réduire l’écart entre la finance centralisée et la finance décentralisée. Le CeFi est saturé et ses exigences infinies ne favorisent que certaines entreprises, notamment celles disposant de garanties. Avec BNPL Pay soutenu par DeFi, ces exigences sont obsolètes et inutiles. C’est l’avenir du secteur financier et il remplacera bientôt la finance centralisée.

Pourquoi BNPL Pay est idéal pour les entreprises émergentes

Ce n’est pas une nouvelle qu’avec les systèmes bancaires traditionnels, il existe de nombreuses restrictions. Le montant de capital dont vous avez besoin pour votre entreprise est déterminé par le type de garantie que vous êtes prêt à offrir. Cette exigence porte préjudice aux petites entreprises émergentes qui pourraient ne pas avoir le type de garantie qui correspondra au montant de capital nécessaire pour leurs entreprises.

En raison des demandes scandaleuses et des facilités de crédit d’embargo placées sur l’obtention de prêts, la concurrence est minime dans l’espace financier centralisé. Par conséquent, il en résulte un manque d’idées innovantes. De plus, leurs taux d’intérêt sont énormes, que les entreprises peuvent avoir du mal à payer.

C’est ce que BNPL Pay souhaite s’approprier. Avec le réseau décentralisé de BNPL, vous pouvez demander un prêt sans aucune garantie. C’est aussi simple que de s’inscrire à un nœud bancaire via l’obligation de jetons BNPL. Mieux encore, vous disposez d’une autonomie totale, vous pouvez donc gérer votre entreprise à l’amiable.

BNPL Pay utilise un réseau décentralisé de nœuds bancaires CeFi pour prêter aux emprunteurs. Le nombre de nœuds bancaires détermine le nombre de prêts qu’ils peuvent accorder à la fois. Il permet à quiconque de créer un nœud bancaire, qui est utilisé pour obtenir des prêts auprès des prêteurs sur le protocole. Grâce au nœud bancaire, vous pouvez également rembourser votre prêt. Le système est conçu pour être favorable à toutes les parties concernées.

Publicité





Différences entre BNPL Pay et d’autres protocoles de prêt décentralisés

Depuis quelques années maintenant, les protocoles de prêt DeFi garantis sur le réseau blockchain ont dominé l’espace crypto. Les protocoles DeFi comme Compound se sont solidifiés en tant que protocole leader. Cependant, ces protocoles n’offrent pas aux clients sans liquidités ou prêts garantis, et c’est là qu’ils se sont effondrés. Seules les grandes entreprises peuvent se permettre la garantie, ce qui entrave les petites entreprises.

De plus, ces protocoles s’appuient sur des organisations autonomes décentralisées pour déterminer quel emprunteur obtiendra un prêt. Il s’agit en quelque sorte d’un embargo car ces protocoles ne peuvent pas traiter un grand nombre de demandes de prêt. Avec une telle structure d’entreprise, cela signifie simplement que l’autonomie financière est absente et que les décisions du marché ne sont ouvertes qu’à quelques institutions.

BNPL a reconnu ces défaillances du système de prêt garanti, et c’est pourquoi elles ont été supportées. Ils pensent que les plus grandes opportunités résident dans les crédits. Avec un modèle bien conçu, il ne fait aucun doute que le protocole non garanti attirera plus d’emprunteurs.

Le protocole non collatéralisé permet aux nœuds bancaires une autonomie totale, de sorte que leurs opérations ne sont pas restreintes ou limitées. Les prêteurs bénéficient d’une transparence totale de tous les enregistrements et des mesures importantes en ce qui concerne chaque nœud bancaire. Tout le monde peut créer un nœud et prêter du capital, ce qui rend le processus fluide et sans frontières.

BNPL dispose également d’un meilleur modèle d’utilisation du capital que les protocoles collatéralisés. Ces protocoles utilisent des modèles d’intérêt courbe sur les capitaux pour s’assurer que les fonds sont disponibles pour les demandes futures. BNPL, d’autre part, investit le capital inutilisé dans des protocoles garantis pour générer des bénéfices pour les prêteurs. Cela réduit les taux d’intérêt sur les fonds empruntés, et les prêteurs auront plus de raisons de prêter des fonds BNPL. Les nœuds bancaires fixent les taux d’intérêt, et bien sûr, il y a une autonomie totale.

BNPL Pay distribuera une partie importante de ses tokens aux prêteurs et aux fournisseurs de liquidités. De plus, il y aura un approvisionnement de 1% d’airdrops pour les utilisateurs de DeFi, qui seront tous effectués dans Thorstarter.

BNPL se lance sur Balancer LBP

Le protocole DeFi révolutionnaire permettra l’accès à son lancement natif par l’IDO le plus attendu sur Thorstarter, suivi d’une vente sur Balancer LBP. L’offre initiale de DEX est finalisée et aura lieu le 14 septembre. De plus, la vente Balancer LBP aura lieu le 16 septembre. Le montant maximum de BNPL à allouer est de 55 millions de jetons à un prix fixe de 0,96 USD/jeton BNPL sur Balancer. Dans l’optique d’offrir un traitement équitable aux premiers utilisateurs, le token est proposé à la communauté au même prix que celui des investisseurs privés. Les jetons ne seront pas acquis et pourront donc être réclamés une fois la vente de l’équilibreur réussie.